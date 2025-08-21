 Mamá de Fran Virgilio reveló estado tras infidelidad de Karol Lucero: “Tengo prohibido hablar de…” - Chilevisión
21/08/2025 09:35

Mamá de Fran Virgilio reveló estado tras infidelidad de Karol Lucero: “Tengo prohibido hablar de…”

María Cecilia Virgilio sinceró su opinión sobre Karol Dance y confirmó la separación de su hija con el comunicador. Sin embargo, declaró que "sigue siendo mi yerno".

Publicado por CHV Noticias

En medio de la polémica por la infidelidad de Karol Lucero a su esposa, la madre de Francisca Virgilio rompió el silencio y entregó información del estado de su hija.

En conversación con Las Últimas Noticias, la mamá de la influencer señaló que la creadora de contenido está tranquila a pesar de todo lo que ha sucedido durante los últimos días.

"Está bien. No pasa nada tan espantoso, nadie está muriendo, esto va a pasar", señaló María Cecilia Virgilio, quien confirmó que de momento la pareja está separada y no sabe si van a volver.

El estado de Fran Virgilio

Según detalló su progenitora, Virgilio se encuentra siendo contenida por su familia y de momento “tiene que tomar decisiones si habla o no".

De igual manera, indicó que, pese a que ha sido sorpresivo y “muy doloroso”, de todas formas “mi hija está tranquila dentro de lo que está pasando".

Consultada por la existencia de otras infidelidades previas, esta lo negó y aseguró que “nada que ver. Hay muchas cosas que son nada que ver. Pero yo tengo prohibido hablar de nada, sólo cosas generales".

Por último, en cuanto a Karol, señaló que “es desilusionante”, sin embargo, aclaró que “él sigue siendo mi yerno, familia, siento cariño (por él), son 8 años como mi yerno".

