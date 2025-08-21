Mamá de Fran Virgilio reveló estado tras infidelidad de Karol Lucero: “Tengo prohibido hablar de…” - Chilevisión

María Cecilia Virgilio sinceró su opinión sobre Karol Dance y confirmó la separación de su hija con el comunicador. Sin embargo, declaró que "sigue siendo mi yerno".

En medio de la polémica por la infidelidad de Karol Lucero a su esposa, la madre de Francisca Virgilio rompió el silencio y entregó información del estado de su hija.

En conversación con Las Últimas Noticias, la mamá de la influencer señaló que la creadora de contenido está tranquila a pesar de todo lo que ha sucedido durante los últimos días.

"Está bien. No pasa nada tan espantoso, nadie está muriendo, esto va a pasar", señaló María Cecilia Virgilio, quien confirmó que de momento la pareja está separada y no sabe si van a volver.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El estado de Fran Virgilio

Según detalló su progenitora, Virgilio se encuentra siendo contenida por su familia y de momento “tiene que tomar decisiones si habla o no".

De igual manera, indicó que, pese a que ha sido sorpresivo y “muy doloroso”, de todas formas “mi hija está tranquila dentro de lo que está pasando".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Consultada por la existencia de otras infidelidades previas, esta lo negó y aseguró que “nada que ver. Hay muchas cosas que son nada que ver. Pero yo tengo prohibido hablar de nada, sólo cosas generales".

Por último, en cuanto a Karol, señaló que “es desilusionante”, sin embargo, aclaró que “él sigue siendo mi yerno, familia, siento cariño (por él), son 8 años como mi yerno".