“Lo encontré un...”: Isi Glock destapó por qué decidió contar infidelidad de Karol Lucero - Chilevisión

20/08/2025 11:09

“Lo encontré un...”: Isi Glock destapó por qué decidió contar infidelidad de Karol Lucero

La joven desclasificó el motivo que la llevó a romper el silencio sobre el encuentro que tuvo con el animador, pese a que inicialmente planeaba mantenerlo en secreto.

Publicado por CHV Noticias

Nuevos antecedentes de la infidelidad de Karol Lucero a su esposa, Francisca Virgilio, continúan siendo expuestos por la DJ Isi Glock.

En una respuesta a una seguidora de Instagram, Ilaisa Henríquez-su verdadero nombre- destapó el motivo por el decidió contar que mantuvo un encuentro sexual con el animador dos semanas atrás, siendo que inicialmente planeaba mantenerlo en secreto.

En esa línea, la DJ que la razón que la llevó a hablar públicamente del tema fue el “hostigamiento” que habría sufrido de parte del animador para que tomara una píldora anticonceptiva.

DJ acusó “hostigamiento” de Karol Lucero

“Con Karol me llevé súper bien, pasó eso y todo bien, quedaba entre los dos y moría el tema ahí”, partió contestando Ilaisa, tras ser consultada sobre qué la animó a contar lo que sucedió.

“¿Por qué hablé?, porque lo encontré un penca y un chanta al decirme y hostigarme al día siguiente que tenía que tomar pastilla, callarme y buscar soluciones si estaba embarazada”, acusó.

“Me colapsó y ya, luego me pide que me mandaría prensa para que yo desmintiera y dijiera que fue otra persona, ahí dije NO CHAO exponer y listo”, agregó.

“Sé perfectamente que la exposición de algo así es mediático y se genera dinero y ¿por qué no? Si es un chanta, todo mundo lo tapa, ya era hora que alguien llegara con pruebas y asumiera”, sentenció.

