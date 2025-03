Daniela Castro se lanza en picada contra la Guarén: “Me carga la gente cobarde” - Chilevisión

La chef admitió haber escuchado fuertes declaraciones de Valentina Torres sobre su antigua amiga, Fran Maira.

La cocinera Daniela Castro se fue en picada contra Valentina Torres, más conocida como Guarén, luego de haber construido una amistad dentro de un reality show en el que participaron juntas.

Sin embargo, de forma abrupta su cercanía se quebró y ahora la ex integrante de MasterChef alzó la voz en sus redes sociales, dando a conocer incluso algunas conversaciones sobre Fran Maira, ex mejor amiga de Guarén.

¿Qué dijo Daniela Castro sobre su amistad con la Guarén?

"¿Qué pasó con tu amistad con Guarén? Eran muy cercanas", le consultó un usuario a Castro en una caja de preguntas que colocó en sus historias de Instagram.

Ante esta disyuntiva, Daniela anunció que por única vez se referirá a la amistad que tuvo con la Guarén dentro del programa de televisión.

"Al igual que ustedes me enteré por TV que ya no éramos amigas, que ella se había enterado de algo feo mío, que yo dije o hice. Ni idea qué es, pero encuentro de tan mal gusto hacerlo por TV (sabiendo que todos lo verán)", partió diciendo Daniela.

En ese sentido, catalogó de "cara de raja" que Valentina conversara de ellas "con alguien de quien ella se refirió pésimo acá afuera. Muy cara de palo e inconsecuente".

"Yo las he cagado mil veces y probablemente siga pasando, pero siempre estoy dispuesta a conversar y a enmendar mi error, siempre se puede. Soy humana", puntualizó.

"Me carga la gente cobarde, si a mí algo me molesta, lo digo primero a la cara y no por TV. Por otro lado, no soporto las personas 'nunca quedas mal con nadie'. Yo no he tenido que hacer lobby ni ser lamebotas para estar donde estoy, entonces no me gusta la gente así.'", añadió.

Por otra parte, Daniela también sacó a colación conversaciones que habría tenido Guarén con ella y sus amigos sobre Fran Maira, admitiendo que "no desearía jamás tener una amiga que habla así de mí y además menciona ligeramente ciertas cosas de peso".

"Me gusta la gente de frente. Por suerte, mi intuición no falla y yo la había dejado de seguir 2 o 3 semanas antes", cerró la chica reality, añadiendo a que, pese a todo, "adentro (del reality) fue un gran apoyo".

