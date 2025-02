Filtran fotos de supuesta pelea entre Fran Maira y Loyaltty tras grabar videoclip - Chilevisión

Las artistas se encontraban grabando el videoclip de su próxima canción juntas, cuando se reportó una discusión que habría estado a punto de llegar a los golpes.

Hace unos días se hizo viral unas fotografías de una presunta pelea entre Fran Maira y la artista urbana Loyaltty, esto luego de grabar un videoclip de su próxima canción.

El video del single titulado "Por hombres como tú", estaba programado para el próximo 3 de febrero, y contaba con la participación del ex Gran Hermano Chile Diego Bazaes.

Sin embargo, ambas artistas habrían descartado la colaboración luego de una discusión, la cual, según una fanática de Fran Maira, se desató cuando Loyaltty no estuvo de acuerdo con la opinión de la ex Gran Hermano.

Reportan supuesta pelea entre Fran Maira y Loyaltty grabando videoclip

"Fran, al también participar en el vídeo, dio una opinión que a Loyaltty no le gustó, porque ella siente que Fran no tiene los números ni la experiencia para opinar", señaló la usuaria de X.

Luego de esto, ambas artistas se dejaron de seguir en Instagram y subieron indirectas a sus historias.

"Que me importan los números de otras, a mí no me faltan el respeto ni cagando, ustedes saben como soy, hay niveles de niveles, cueck", escribió Loyaltty en la red social.

Por su parte, Maira le respondió en sus historias, sentenciando: "Soy nueva en esto, pero no soy weo... Si po, obvio, niveles son niveles, para que vayan aprendiendo".

Hasta ahora, se desconoce si todo es una campaña de marketing o si se trata de una discusión real.

Mira los registros a continuación: