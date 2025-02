“Pu… para qué te voy a mentir”: Fran Maira no reconoció ni recordó a Johnny Herrera a pesar de los intentos del ex arquero - Chilevisión

La cantante conversó con TNT Sports y le dijeron: "Está Johnny Herrera en el panel, te manda saludos". Sin embargo, la respuesta no fue la esperada.

Publicado por c

Publicado por c

El pasado miércoles 29 de enero, se llevó a cabo una nueva edición de los Premios Copihue de Oro, donde uno de los premios fue para Fran Maira.

La ex Gran Hermano se quedó con la categoría de "Artista Revelación". Sin embargo, y antes de la ceremonia y mientras los protagonistas del evento desfilaban por la alfombra roja, ocurrió un divertido momento.

VER MÁS SOBRE SHOW

Ahí, el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports estaba en vivo y atento a lo que sucedía, ya que estaban nominados a "Mejor Programa Deportivo" y conversaron con Fran Maira.

De hecho, a la cantante le entregaron el micrófono y le dijeron: "Está Johnny Herrera en el panel, te manda saludos". Sin embargo, la respuesta no fue la esperada.

A pesar de todos los intentos, Fran Maira no se pudo acordar de Johnny Herrera

Luego de los saludos que recibió, Maira pensó unos segundos y señaló: "No me acuerdo, es que sabes que soy pésima para los nombres".

Tras esto, el periodista de TNT Sports le dio datos para que se acordara del ídolo de la U, pero a pesar de esto, Fran siguió sin recordar: "No hue…, es que te juro que soy pésima para los nombres. Perdón".

Todo esto entre las carcajadas de todos los compañeros de Herrera en TST. Finalmente, a Maira se le entregaron audifonos para conversar con los panelistas del programa y donde el ex arquero le recordó una vez que compartieron.

"Una vez nos sacamos una foto en Borde Río. Tenías un problema en el auto, no sé si te acuerdas", dijo el emblema azul, pero la respuesta fue nuevamente negativa.

"Pu… para qué te voy a mentir, no. No me acuerdo", señaló, lo que provocó que las risas fueran aún más fuertes en el programa, todo ante la resignación de Herrera.