Américo sorprendió con cambio físico en su cumpleaños: Seguidores lo elogiaron y Yamila Reyna contestó - Chilevisión

El cantante de cumbia cumplió 48 años y celebró compartiendo una imagen mostrando su tonificado aspecto y cosechó elogios y felicitaciones por parte de sus seguidores.

Américo sorprendió a sus seguidores con su festejo cumpleañero tras mostrar una foto en la que dejó en evidencia su cambio físico.

En la previa de la Navidad el cantante celebró sus 48 años a través de una publicación en sus redes sociales, llamando la atención por su tonificado aspecto.

“Bienvenidos 48. Para estar cumpliendo años les cuento que me siento muy bien... y sigo trabajando. ¿Que dicen ustedes? Que tengan un hermoso día familia”, escribió junto a una imagen frente al espejo.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“¡Guapo!”, “las calugas dibujadas”, “felicidades, king… con six pack incluido” y “te ves guapo, el amor te hace bien”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores.

Su pareja, Yamila Reyna, también celebró la postal con una especial dedicatoria: “Feliz cumple, amor mío. Y sí, estás renaciendo y en ese renacer tu mejor versión. Te amo y esta noche celebramos”.