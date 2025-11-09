 Américo se ofreció para pelear con Kanela en Noche de Combos: “Tengo un año para entrenar” - Chilevisión
09/11/2025 18:59

Américo se ofreció para pelear con Kanela en Noche de Combos: “Tengo un año para entrenar”

El cantante sorprendió con la llamativa propuesta al organizador del evento, Dylantero. "A ver si lo oficializamos, me gustan los desafíos", afirmó.

Publicado por CHV Noticias

Américo participó el pasado viernes en la Noche de Combos 2, evento de boxeo organizado por el streamer Dylantero, y sorprendió con un llamativo desafío.

El intérprete de El Embrujo cantó en medio de uno de los combates y se la jugó con una propuesta para el organizador.

“Te propongo algo, el próximo año invítame al ring a pelear”, lanzó el cantante, impactando al influencer, quien se entusiasmó con la idea.

“Hay que buscarte un rival”, reaccionó Dylantero. Sin embargo, Américo ya tenía en mente: “Con el Kanela, altiro”, dijo entre risas.

Tengo un año para entrenar, a ver si lo oficializamos. Me gustan los desafíos”, agregó el músico ariqueño.

Recordemos que ambos artistas mantienen una eterna rivalidad, con acusaciones desde ambas partes.

Leo Rey se ofreció para pelear con Américo y Kanela

A través de Instagram, Leo Rey, otro conocido exponente de la cumbia chilena, reaccionó al desafío de Américo al vocalista de Noche de Brujas.

"Yo les saco la... a los 2", expresó en una reciente publicación, desatando una ola de comentarios de sus seguidores.

"Con razón le llaman El Brígido", "que sea una triple amenaza de lucha libre" y "Leo Rey v/s Alexitico sin cascos", fueron parte de las reacciones tras el posteo de Leo.

Publicidad

