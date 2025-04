Américo rompió el silencio por supuesta enemistad con Kanela: “Al menos tres decepciones” - Chilevisión

El cantante explicó por qué se ausentó del homenaje a Tommy Rey, donde iba a compartir con el vocalista de Noche de Brujas. "Nunca me he agarrado con el Kanela, nunca", afirmó.

Américo rompió el silencio sobre su supuesta baja de un homenaje a Tommy Rey debido a una enemistad con Héctor "Kanela" Muñoz, vocalista de Noche de Brujas.

En entrevista con el programa Sin Editar de Pamela Díaz, el cantante explicó que su ausencia se debió a compromisos laborales. "Yo pertenezco a Sony Music, no soy un artista independiente que me mando solo", partió diciendo.

"Cualquier inescrupuloso, idiota, ignorante, llega y dice lo que quiera con una arrogancia", arremetió el artista contra panelistas de TV que dieron por hecho esta información.

El músico lamentó que el homenaje pasara a segundo plano por este supuesto conflicto con Kanela y las críticas hacia su organizador, Luis Jara. "Nunca me he agarrado con el Kanela, nunca. Él se tranzó a puñetes con algunos músicos de mi equipo, pero yo ni siquiera estaba ahí", señaló.

Américo recordó conflicto con Kanela

El intérprete de Que levante la mano recordó cuando Muñoz y algunos integrantes de Noche de Brujas discutieron a golpes con miembros de su banda. Los hechos habrían ocurrido hace más de 10 años durante un evento en el Teatro Caupolicán.

"Uno espera la gira de estos dos juntos", comentó la Fiera, a lo que Américo descartó de plano: "Y no va a ocurrir, Pamela, porque no sólo lo he intentado, he hecho el trabajo de acercarme a Héctor".

"Cuando nos vemos, nos encontramos, nos abrazamos, nos queremos. Hace muy poco, en la última fiesta de la SCD, estuvimos todos los cumbieros compartiendo. Si hay buena onda, pero cuando organizarse... Nuestras estructuras son muy distintas", precisó.

VER MÁS SOBRE AMÉRICO

El cantante ariqueño, incluso, sorprendió al revelar una fallida colaboración con Noche de Brujas, debido a que el vocalista nunca mandó "su parte".

"Todavía estoy esperando que le ponga la voz. Le mandé la canción, le mandé todo (...) En una pauta de la canción yo digo 'Noche de Brujas' y todavía estoy esperando su parte. La última vez que hablamos de esto fue hace más de un año", agregó.

"De Héctor, en esa dinámica de 'vamos a hacer algo', he tenido al menos tres decepciones. Ya se tiraron las tres bolas, tres strikes y no hay más. No va a pasar, de verdad somos muy distintos", sentenció el artista.