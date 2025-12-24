 “Se quemó todo”: Voraz incendio afectó a protagonista de Denominación de Origen en Valparaíso - Chilevisión
Minuto a minuto
Ladrones devolvieron ánfora que robaron en botillería de Pedro Aguirre Cerda: Pensaron era caja fuerte Emergencia en el Metro: Bomberos debió trabajar en incendio de Estación Patronato FOTOS | Descubren túnel a medio construir cercano a cárcel de Limache: Había ropa, comida y bolsos Pdte. Boric envió su último mensaje navideño: “Ha sido un orgullo compartir con ustedes” “Eliminar esa figura no fue relevante”: Diputada Cicardini criticó dichos de Karamanos por Primera Dama
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/12/2025 13:09

“Se quemó todo”: Voraz incendio afectó a protagonista de Denominación de Origen en Valparaíso

A través de un live en Instagram, la actriz y dirigenta social Luisa Marabolí relató el dramático momento desde la población Montedónico de Playa Ancha.

Publicado por CHV Noticias

Luisa Marabolí, protagonista de la exitosa película chilena Denominación de Origen, informó este miércoles que un incendio consumió por completo la casa de su hermana en Valparaíso.

El siniestro se registró a eso del mediodía en el sector Montedónico en Playa Ancha, requiriendo la presencia de al menos cinco unidades de Bomberos.

El fuerte relato de actriz afectada por incendio en Valparaíso

La actriz relató el dramático momento a través de una transmisión en Instagram, donde se observa cómo las llamas arrasaron con la vivienda.

"A mi hermana se le acaba de quemar todo, casi que se quema mi casa también. No sé qué vamos a hacer", lamentó Marabolí en vivo.

En las imágenes, se observa a Luisa visiblemente afectada por la situación, mientras que vecinos y voluntarios de Bomberos ayudan a controlar el fuego.

"Mil disculpas, yo nunca hago videos, pero mi hermana está de cumpleaños, los cables, y se le quemó la casa entera", indicó Luisa, y luego señaló que "cualquier colaboración será recibida".

Cabe mencionar que no se reportan personas lesionadas por este incendio estructural.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono para mujeres trabajadoras: Cuándo es el pago de diciembre, requisitos y cómo recibirlo

Lo último

Lo más visto

Camión desbarranca en autopista y deja a peatón lesionado: Conductor fue detenido en ropa interior

Carabineros presume consumo de drogas en el detenido y responsable del accidente.

24/12/2025

Cámara de seguridad registra momento exacto de la balacera en feria de La Florida que dejó dos muertos

Dos personas fallecieron en una feria libre de la comuna de La Florida tras el ataque de un sujeto que se movilizaba en moto.

24/12/2025

EXCLUSIVO | La tajante reacción de Paula Pavic tras enterarse de nuevo romance de Marcelo Ríos

El extenista confesó su amor a los cuatro vientos este martes a través de Instagram a la influencer Vanessa Sofía y desató todo tipo de reacciones.

24/12/2025

Bono para mujeres trabajadoras: Cuándo es el pago de diciembre, requisitos y cómo recibirlo

A continuación, revisa quiénes reciben el beneficio, cuándo es el pago de diciembre y cómo consultar con tu RUT si te corresponde.

24/12/2025