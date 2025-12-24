“Se quemó todo”: Voraz incendio afectó a protagonista de Denominación de Origen en Valparaíso - Chilevisión

A través de un live en Instagram, la actriz y dirigenta social Luisa Marabolí relató el dramático momento desde la población Montedónico de Playa Ancha.

Luisa Marabolí, protagonista de la exitosa película chilena Denominación de Origen, informó este miércoles que un incendio consumió por completo la casa de su hermana en Valparaíso.

El siniestro se registró a eso del mediodía en el sector Montedónico en Playa Ancha, requiriendo la presencia de al menos cinco unidades de Bomberos.

El fuerte relato de actriz afectada por incendio en Valparaíso

La actriz relató el dramático momento a través de una transmisión en Instagram, donde se observa cómo las llamas arrasaron con la vivienda.

"A mi hermana se le acaba de quemar todo, casi que se quema mi casa también. No sé qué vamos a hacer", lamentó Marabolí en vivo.

En las imágenes, se observa a Luisa visiblemente afectada por la situación, mientras que vecinos y voluntarios de Bomberos ayudan a controlar el fuego.

"Mil disculpas, yo nunca hago videos, pero mi hermana está de cumpleaños, los cables, y se le quemó la casa entera", indicó Luisa, y luego señaló que "cualquier colaboración será recibida".

Cabe mencionar que no se reportan personas lesionadas por este incendio estructural.