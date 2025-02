Ignacia Michelson arremetió contra Fran Maira: “Sus canciones son buenísimas pero...”. - Chilevisión

La chica reality expresó su opinión sin filtro sobre la cantante con quien compartió durante su paso por la casa de Gran Hermano Chile.

Ignacia Michelson desató una nueva polémica luego de una opinión que lanzó en el panel del programa web “Entérate”, donde desató debate sobre la figura Fran Maira.

Conocida por sus éxitos musicales, la artista y ex participante de Gran Hermano ha visto crecer las opiniones encontradas respecto a su personalidad, sobre todo tras recientes declaraciones en las que se analizan sus conductas en el ambiente artístico y personal.

Los comentarios de Ignacia Michelson

Durante la emisión, Ignacia Michelson no se guardó nada, luego que, Danilo 21, uno de los panelista invitados, hablara sobre la supuesta relación de la cantante con Nes, productor del género urbano.

“Me han funado (los fans de Fran) por traer la información del chismesito. A mí la Fran me gusta, es una mujer perrona, divísima, tiene unas canciones increíbles. En Gran Hermano no me gustaba, pero en su carrera musical he sido fan número uno de la mujer, la Christina Aguilera chilena”, señaló el creador de contenido.

Ante esto la chica reality dejó en claro que, aunque reconocía el talento, su experiencia personal le permitió conocer otros aspectos de la artista que no resultan tan positivos.

“Yo opino lo mismo que tú, siempre lo he dicho, sus canciones son buenísimas, pero ella como persona no me gusta, porque la conozco”, recalcó.

En respuestma, Danilo 21 aclaró que tuvo un buen rato con Fran y que fue muy amable.

Finalmente, Michelson respondió con ironía y señaló: “conocer a una persona una hora.. ¡que harto tiempo!”