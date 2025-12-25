“Parece que fue ayer”: Carlos Caszely emocionó en redes con mensaje dedicado a su esposa fallecida - Chilevisión

Distintas figuras públicas chilenas llegaron a manifestarle palabras de cariño y apoyo al ídolo colocolino en los más de 1.800 comentarios.

El exfutbolista y referente histórico chileno, Carlos Caszely, emocionó a sus seguidores tras compartir un sentido mensaje en redes sociales durante la noche de Navidad.

A través de su cuenta de instagram, el "Rey del Metro Cuadrado" publicó una antigua fotografía junto a su esposa María de los Ángeles Guerra, quien falleció en febrero de 2022.

"Hace 4 años y parece que fue ayer", comentó Cazcely en un post que rápidamente se llenó de comentarios y muestras de cariño.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Muestras de apoyos en los comentarios: "Siempre está contigo, Carlos"

La publicación no dejó indiferente a muchos seguidores y a figuras del espectáculo nacional, quienes manifestaron palabras de cariño y apoyo al ídolo colocolino en los más de 1.800 comentarios.

"Grande! Te abrazo con el alma, querido Carlos", le escribió el periodista Gonzalo Fouillioux.

A continuación puedes ver la publicación original en la cuenta de Instagram de Carlos Caszely.