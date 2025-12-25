VIDEO | “Justo lo que pedí”: Niño sorprendió en redes con reacción a inusual regalo - Chilevisión

El registro que acumula más de 4.4 millones de reproducciones, se difundió rápidamente a través de TikTok. Algunos usuarios lo apodaron "el niño leyes".

Tras la celebración de Navidad, son muchos los registros que se han viralizado en redes sociales del momento en que toca abrir los regalos.

Uno de ellos fue el de un niño, que sorprendió en TikTok al protagonizar una sorpresiva reacción ante un inusual obsequio.

"Justo lo que quería", gritó emocionado al resto de su familia.

Niño sorprendió en redes con reacción a inusual regalo

En el video, que suma más de 4.4 millones de reproducciones, se ve cómo el niño, ayudado por un familiar, abre expectante una bolsa de regalo."Y me sale...", indicó con suspenso.

Sin embargo, el momento que se viralizó fue su reacción al percatarse de que al interior de la bolsa se encontraba el Código Procesal Penal.

"¡Pero por mis santos hostias, el Código Procesal Penal!", gritó con entusiasmo.

Reacción en los comentarios

Luego de que el momento se viralizara rápidamente, son más de tres mil las reacciones que se han manifestado en los comentarios.

"Hoy ganó la jurisprudencia", "el regalo más raro 2025" y "futuro presidente de Chile", son solo algunos de ellos.

A continuación puedes ver el video completo.