Tras observación de la OEA: Gobierno chileno reconoce a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras - Chilevisión

En medio de acusaciones por un posible fraude electoral, desde Cancillería argumentaron la decisión en base a las observaciones electorales realizadas por organismos internacionales en Honduras.

Durante la mañana de este domingo, la Cancillería chilena informó la decisión de respaldar los resultados entregados por Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras de proclamar Nasry Asfura como presidente electo.

Lo anterior en medio de cuestionamientos, luego de que el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, acusara fraude electoral en los comicios del pasado 30 de noviembre.

"El Gobierno de Chile expresa su respeto por la declaratoria institucional, la que otorga certeza jurídica del proceso electoral, brindando tranquilidad a la población respecto al desarrollo del mismo del proceso y sus resultados", indicaron desde La Moneda.

Críticas desde su propio sector

Luego de que el gobierno reconociera a Asfura como presidente electo, desde su propio sector surgieron críticas a la decisión.

Una de ellas fue la de la diputada Carmen Hertz, quien a través de su cuenta de X lamentó la pronunciación asegurando que "el gobierno chileno se apresuró a reconocer al candidato, fraudulento impuesto por Donald Trump".

Desde Cancillería, argumentaron la decisión señalando que esta fue tomada en base "a lo señalado hasta el momento por las misiones de observación electoral de la OEA y de la UE en Honduras".

Agregando que estas "indican que las elecciones se llevaron a cabo de manera ejemplar por el pueblo hondureño".