Cancillería detalla gestiones por caso Bernarda Vera tras reportaje de CHV Noticias - Chilevisión

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó haber realizado una serie de diligencias para obtener antecedentes del paradero de la profesora y exintegrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

La Cancillería de Chile emitió un comunicado informando una serie de gestiones que dicen haber realizado en el marco de la investigación del paradero de Bernarda Vera, caso revelado por un Reportaje A Fondo de CHV Noticias.

Según informó la cartera, las indagatorias las habrían iniciado en junio de 2024, cuando el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia -según señalaron- consultó a la Dirección de Servicios Consulares por registros en Argentina de la profesora y exintegrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

En esa línea, Cancillería detalló que no tenía registros de la mujer -cuyo rastro se perdió en 1973- sin embargo, un oficio posterior a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores entregó antecedentes que confirmaron que Vera habría obtenido la nacionalidad sueca en la década de 1980.

Cancillería por caso Bernarda Vera

Según indicó el comunicado, Cancillería informó en agosto de 2024 que “no hay registro de la connacional referida en la red de consulados de Chile en Argentina”.

Posterior a esto, en abril de 2025 el Programa de DDHH “ofició a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, solicitando realizar gestiones ante el gobierno del Reino de Suecia, con el objetivo de confirmar si se le había otorgado la nacionalidad sueca durante la década de 1980 a Bernarda Vera”.

Junto a esto, indicaron que en mayo de este año “la oficina de migraciones de Suecia informó que sí otorgó la nacionalidad sueca a una persona de nombre Bernarda Vera en calidad de refugiada”.

Tras conocer esto, se emitió un nuevo oficio para solicitar mayores antecedentes al Gobierno de Suecia respecto a las circunstancias en que la nacionalidad fue otorgada, información que fue remitida el programa de DDHH.

La respuesta del embajador

Consultado por CHV Noticias, el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, señaló en exclusiva durante el jueves que las gestiones del gobierno para conocer información del paradero de Bernarda Vera comenzaron “ahora recién”.

Sobre el momento en específico, precisó que esto ocurrió “cuando salió la noticia, porque nadie aquí sabía. No lo sabía yo, desde luego, ni nadie en la embajada, ni tampoco el cónsul tenía cómo saberlo”.

En la misma línea, al ser consultdo por si estaba en conocimiento de gestiones previas sobre el caso durante el 2024, sostuvo que "no".

Por otro lado, CHV Noticias expuso correos con el Estado Sueco que se remontan al pasado 14 de marzo de 2025, solicitando antecedentes en el marco de la investigación para el Reportaje A Fondo por el caso Bernarda Vera.