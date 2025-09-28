 El caso de Bernarda Vera: ¿Desaparecida en dictadura o sobreviviente? - Chilevisión
28/09/2025 22:45

El caso de Bernarda Vera: ¿Desaparecida en dictadura o sobreviviente?

Investigación de la chilena Bernarda Vera Contardo, desaparecida en 1973. Según registra el informe Rettig, ella es una de las 1469 personas detenidas desaparecidas durante la dictadura. Sin embargo, el caso Bernarda es distinto y particular, porque con el transcurrir de los años han surgido diversas versiones respecto de cuál fue realmente su destino. Estas informaciones, pese a estar en poder de las autoridades, inexplicablemente no han conducido al esclarecimiento del caso. Tras una exhaustiva investigación, CHV Noticias viajó a Argentina en busca de esta mujer, localizando a quién sería la chilena Bernarda Vera. La investigación es del periodista Luis Narvaez y Florencia Valenzuela.

