Reportaje de CHV Noticias va tras la huella de Bernarda Vera: ¿Desaparecida o sobreviviente? - Chilevisión

27/09/2025 22:56

Reportaje de CHV Noticias va tras la huella de Bernarda Vera: ¿Desaparecida o sobreviviente?

El paradero de Bernarda Vera Contardo ha sido por años un misterio. La versión oficial, en el informe Rettig, dice que fue detenida, fusilada y hecha desaparecer por militares en 1973. Mientras que otra versión cuenta que nunca fue detenida.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo CHV Noticias emitirá un reportaje exclusivo sobre el paradero de Bernarda Vera, profesora normalista de quien se perdió el rastro en 1973 tras el Golpe Militar

Bernarda Vera era profesora normalista, y en 1972 dejó atrás su vida en Valdivia y a una pequeña hija a cargo de sus abuelos para hacer clases en una escuela rural de Puerto Fuy, cerca de Neltume.  

A Bernarda, cuya chapa fue "Anita" tras integrarse al Movimiento de Izquierda Revolucinaria (MIR), se le acusaba junto a otros integrantes del colectivo de haber asaltado el retén de Carabineros de Neltume la madrugada del 12 de septiembre de 1973.

El supuesto objetivo de ese ataque era el robo de armas para resistir a los militares que pronto llegarían a la zona tras el golpe de Estado.

 ¿Qué fue de Bernada Vera tras el Golpe Militar?

En octubre de 1973 se  perdió su rastro. El informe Rettig, elaborado en democracia, en 1991, sostiene que esta mujer presumiblemente fue detenida, fusilada sobre un puente del río Toltén y hecha desaparecer por los militares,  junto a 15 personas más. 

Pero el otro relato, basado en testigos y sobrevivientes, sostiene que nunca logró ser detenida. Supuestamente, Bernarda o Anita, huyó a Argentina en diciembre de 1973 , junto a un grupo del MIR liderado por Svante Grande, alias Julio.

Según distintos antecedentes, en 1978 Bernarda Vera habría llegado a vivir a Suecia para ser recibida por la familia de Svante Grande y el Estado sueco, para luego, en 1999, retornar al país trasandino.

 ¿Sabe el Estado chileno de su caso?

Según relata Sandro Gaete, ex coordinador del Plan Nacional de Búsqueda del gobierno, el Estado chileno supo de que Bernarda Vera podría estar con vida, primero en 2007 y luego, en 2024, cuando esta información fue reafirmada. Sin embargo, los responsables del Plan Nacional de Búsqueda y el entonces Ministro de Justicia, Luis Cordero, no habrían tomado ninguna acción al respecto. 

Tras una exhaustiva investigación, CHV Noticias viajó a Argentina en busca de esta mujer, localizando a quien sería la chilena Bernarda Vera.

Todos los detalles de este caso los podrás ver este domingo 28 de septiembre en el Noticiero Central, a partir de las 20:30 horas. Luego quedará disponible en las plataformas digitales de Chilevisión MiCHV, Youtube y CHVNoticias.cl.

