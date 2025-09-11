“La dictadura nos quitó a muchos”: Pdte. Boric encabezó conmemoración de los 52 años del Golpe de Estado - Chilevisión

El mandatario encabezó este jueves la última conmemoración del 11 de septiembre de su periodo como presidente, en el marco de los 52 años del golpe cívico-militar de 1973. El jefe de Estado rindió homenaje a Salvador Allende, a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y subrayó la importancia de preservar la democracia frente a los discursos que relativizan los derechos humanos. Una de las frases que marcó la instancia fue "la dictadura nos quitó a muchos y le corresponde a la democracia buscarlos".