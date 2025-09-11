 “La dictadura nos quitó a muchos”: Pdte. Boric encabezó conmemoración de los 52 años del Golpe de Estado - Chilevisión
Minuto a minuto
Interpeló a todos los candidatos: El lamento de Harold Mayne-Nicholls en el Debate Presidencial 2025 Acusó dichos “racistas y xenófobos”: Pdte. Arce inició acciones diplomáticas por diputada Cordero Familia de chilena que estaría secuestrada en España recibió inquietante audio: Un detalle los alertó OFICIAL: La Pampilla canceló el show de Jere Klein tras allanamiento en su casa “La dictadura nos quitó a muchos”: Pdte. Boric encabezó conmemoración de los 52 años del Golpe de Estado
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
11/09/2025 15:23

“La dictadura nos quitó a muchos”: Pdte. Boric encabezó conmemoración de los 52 años del Golpe de Estado

El mandatario encabezó este jueves la última conmemoración del 11 de septiembre de su periodo como presidente, en el marco de los 52 años del golpe cívico-militar de 1973. El jefe de Estado rindió homenaje a Salvador Allende, a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y subrayó la importancia de preservar la democracia frente a los discursos que relativizan los derechos humanos. Una de las frases que marcó la instancia fue "la dictadura nos quitó a muchos y le corresponde a la democracia buscarlos".

Lo más visto

VIDEO | Mira acá el Debate Presidencial 2025 de Chilevisión

Rumbo a las elecciones del 16 de noviembre, los ocho aspirantes a La Moneda participaron en el primer Debate Chilevisión, el que puedes revivir aquí.

11/09/2025

¿Algún candidato posee un arma de fuego? Esto respondieron en el Debate Presidencial 2025

En el marco del Debate Chilevisión, se le solicitó a los candidatos que levantaran la mano quiénes tuvieran un arma de fuego en sus hogares para defensa personal.

10/09/2025

“Cooperé con...”: El noble gesto de Bombo Fica con familia de chilena hallada muerta en Nueva York

El comediante aseguró que apenas se enteró del caso por los medios de comunicación sintió la inquietud de colaborar con la familia de la mujer. "Se ha perdido el sentido de la empatía y el dolor ajeno", reflexionó.

10/09/2025

¿Regularizar a inmigrantes irregulares? Las respuestas de los candidatos en el Debate Presidencial 2025

En este segmento del Debate Presidencial 2025, los candidatos fueron consultados por su visión respecto a cómo se debe gestionar la migración irregular en el país.

10/09/2025
Publicidad