Homicidios disminuyeron un 11% durante el 2025 y alcanzaron la cifra más baja en cuatro años - Chilevisión

Este jueves el Ministerio de Seguridad entregó el último informe de homicidios del gobierno del presidente Gabriel Boric. En dicha instancia se reveló que durante el año 2025 los homicidios disminuyeron un 11,5%, es decir, 118 víctimas menos que en 2024. El ministro Luis Cordero aseguró que este es el tercer año consecutivo en el que se producen descensos y, además, relevó que es la cifra más baja en los últimos 4 años. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, detalló que a pesar de todo no están conformes, porque las expectativas de la ciudadanía van mucho más allá.