 Homicidios disminuyeron un 11% durante el 2025 y alcanzaron la cifra más baja en cuatro años - Chilevisión
Minuto a minuto
Alerta amarilla para volcán Láscar: Reportan aumento de sismicidad y radiancia térmica VIDEO | Pdte. Boric protagonizó hilarante momento con su hija en inauguración de nueva Plaza Baquedano Detienen a capitán y sargento primero por muerte de cabo Carlos Palacios en Punta Arenas Contraloría objeta uso de auto fiscal de la ministra Vallejo para actividades del PS y PC Homicidios disminuyeron un 11% durante el 2025 y alcanzaron la cifra más baja en cuatro años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
05/03/2026 14:30

Homicidios disminuyeron un 11% durante el 2025 y alcanzaron la cifra más baja en cuatro años

Este jueves el Ministerio de Seguridad entregó el último informe de homicidios del gobierno del presidente Gabriel Boric. En dicha instancia se reveló que durante el año 2025 los homicidios disminuyeron un 11,5%, es decir, 118 víctimas menos que en 2024. El ministro Luis Cordero aseguró que este es el tercer año consecutivo en el que se producen descensos y, además, relevó que es la cifra más baja en los últimos 4 años. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, detalló que a pesar de todo no están conformes, porque las expectativas de la ciudadanía van mucho más allá.

Lo más visto

VIDEO | Pdte. Boric protagonizó hilarante momento con su hija en inauguración de nueva Plaza Baquedano

A pocos días de terminar su administración, el mandatario llegó hasta la renovada plaza acompañado por su pequeña hija Violeta. Frente a los medios, ambos vivieron un tierno momento.

05/03/2026

Detienen a capitán y sargento primero por muerte de cabo Carlos Palacios en Punta Arenas

Los detenidos estarían relacionados con las instrucciones que se dieron en la actividad en la que murió el uniformado, luego de que se le perdiera el rastro en el sector de La Laguna.

05/03/2026

“Me confirmó y no fue”: Otakin expone a famosos que no asistieron a su matrimonio pese a invitación

El creador de contenido se desilusionó con algunas las amistades que ni siquiera le avisaron que no llegarían a su matrimonio.

05/03/2026

“Estaba con una...”: Ignacia Michelson lanzó dura acusación contra Pedro Vidal tras polémica con Nicole Block

Luego de que el doctor Pedro Vidal asegurara que se encontraba hace mucho tiempo soltero antes de conocer a Nicole, Ignacia aseguró saber por qué terminó su última relación amorosa.

05/03/2026
Publicidad