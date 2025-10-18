Caso Julia Chuñil: Ángel Valencia rechaza solicitud de la familia para cambiar a fiscal del caso - Chilevisión

El fiscal nacional Ángel Valencia desestimó la solicitud al no haberse incurrido en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas por la ley, por lo que Tatiana Esquivel, fiscal regional de Los Ríos, seguirá a cargo de la investigación.

El fiscal nacional Ángel Valencia rechazó la solicitud para remover a la fiscal regional de la región de Los Ríos, Tatiana Esquivel, en el marco de la investigación por la desaparición de Julia Chuñil.

La solicitud había sido presentada por las abogadas representantes de la familia de Chuñil, quienes acusaron vulneración del principio de objetividad y de protección a las víctimas, además de incumplimientos de obligaciones internacionales adquiridas por el Estado respecto de la Convención Americana de Derechos Humanos.

¿Por qué la solicitud fue rechazada?

Desde Radio BioBio revelaron que el fiscal Valencia había solicitado un informe a Esquivel en donde ella asegura que sí se brindó "acompañamiento constante y documentado", destacando la labor de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit) y el equipo jurídico regional.

Por otro lado, el informe señala que la fiscal regional trabajó con un equipo completo que contempla desde peritos forenses hasta el GOPE de Carabineros e hizo hincapié en que la investigación tiene la objetividad necesaria y se apega a la ley, cumpliendo con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Además, Esquivel argumentó que un cambio de fiscal en el caso podría conllevar un uso "estratégico" e "indebido" para que otro persecutor tuviera permanencia en una determinada causa y recalcó en que una denuncia no es una causar de inhabilidad.

En esa misma línea, sus argumentos sostienen que todo avance ha sido comunicado a la familia de Julia Chuñil personalmente y que no hay evidencia que la vincule a ella o el equipo investigativo a las filtraciones de la causa, pero recalcó que se han detectado y denunciado.

Por otro lado, Esquivel aseguró en que se han "redoblado los esfuerzos" en la investigación, acorde a lo solicitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y destacó que dicha resolución no pide un cambio en la conducción de las labores investigativas, ni cuestiona la labor del Ministerio Público.

Además, la fiscal regional detalló que se implementó un plan operativo especial bajo supervisión nacional. Todos estos argumentos fueron presentados al fiscal Valencia, quien desestimó la solicitud de la familia de Julia Chuñil el pasado 13 de octubre.

Finalmente, el fiscal nacional determinó que no se ha incurrido en causales de inhabilidad, por lo que no existen fundamentos para cambiar de persecutor.