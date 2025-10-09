Familia de Julia Chuñil pide cambio de Fiscalía a casi un año de desaparición: Abogada explicó motivos - Chilevisión

La abogada de la familia Chuñil, Karina Riquelme, explicó la importancia para sus representados que "se designe otra Fiscalía que esté fuera de las regiones en las que existe este conflicto".

La familia de Julia Chuñil, dirigente mapuche desaparecida desde noviembre de 2024, solicita el cambio de la Fiscalía a cargo de la investigación.

La abogada de la familia Chuñil, Karina Riquelme, detalló en el podcast Lo Que Importa, conducido por el periodista Daniel Matamala, los nuevos antecedentes del caso y esta decisión de sus representados.

"Es muy importante obtener nuevamente la confianza de la Fiscalía y, para aquello, lo que pide la familia en particular es que se designe otra Fiscalía que esté fuera de las regiones en las que existe este conflicto", señaló.

En ese sentido, Riquelme sostuvo que buscan "un fiscal que no sea ni del Biobío, ni de La Araucanía, ni de la región de Los Ríos", ya que, según indica, "ahí existe todo un sistema de inteligencia (...) y de investigación en contra de dirigentes mapuche".

"No necesariamente porque estén vinculados con delitos, sino que sólo por el hecho de ser dirigentes y tienen que entregar información a la autoridad política", afirmó la abogada.

Desde agosto que la familia de la mujer desaparecida solicita reuniones para pedir que las indagatorias sean lideradas por otra unidad del Ministerio Público, en este caso, la de la región de Aysén.

"Nosotros creemos que, para poder generar una confianza, que el estado de Derecho se mantenga fuerte en Wallmapu, que está bien feble, que venga otra Fiscalía, como pasó con el caso Huracán", agregó.

Caso Julia Chuñil: Habla representante legal de empresario

En conversación con el mismo podcast, Carole Montory, representante legal del empresario Juan Carlos Morstadt, se refirió a la supuesta escucha telefónica donde se indica que Julia Chuñil habría sido "quemada".

"Lamentamos mucho que se haya dado a conocer un antecedente que, en primer lugar, es reservado. Por lo tanto, nosotros no conocemos la integridad del audio ni del documento al que aludió la parte querellante", planteó Montory.

En ese sentido, la abogada de Morstadt aseguró que "aquí no hay igualdad ante la ley", ya que, según ella, la parte querellante tendría "una considerable ventaja al conocer un documento que nosotros no conocemos".

"Mi representado no se acuerda haber pronunciado esas palabras respecto de la señora Julia Chuñil. Esas palabras pueden provenir, incluso, de un caso paralelo o de otro caso. Él no recuerda haberlo señalado", agregó.

También planteó que "ese comentario pudo haberse hecho en el contexto de las muchas teorías y comentarios que circulan a nivel de localidad (...) Mi parte no sabe el paradero de la señora Julia, no sabe lo que pasó con ella y uno de los rumores locales es que ella tendría esa circunstancia, pero eso sería materia de investigación".