“Estamos todos preocupados”: Pdte. Boric exigió “verdad y justicia” tras desaparición de Julia Chuñil - Chilevisión

Desde el palacio de La Moneda el mandatario instó "a que las instituciones funcionen y a que se pueda aclarecer toda la verdad", a poco de cumplirse un año desde que se perdiera el rastro de la dirigente mapuche.

En vista de los nuevos antecedentes que han salido a la luz por las abogadas querellantes, el presidente Gabriel Boric se refirió este lunes sobre la desaparición de la dirigente mapuche Julia Chuñil.

A la entrada del Palacio de La Moneda, el mandatario declaró: "Quiero manifestarle a todo el pueblo de Chile que nadie puede ser indiferente cuando desaparece una persona, como es el caso de Julia Chuñil".

Agregó que "estamos todos preocupados por su desaparición, por saber la verdad, qué pasó, dónde está", pues hay que recordar que no hay información del paradero de la activista desde el 8 de noviembre de 2024.

Ese día la presidenta de la Comunidad Indígena Putreguel se dirigió al predio “Reserva Cora Número Uno-A” en búsqueda de unos animales extraviados, portando un hacha y acompañada de su perro de tres meses.

"Tal como señaló la ministra vocera exigimos que se sepa toda la verdad porque en Chile no puede haber espacio a la impunidad", subrayó Boric. "Instamos a que las instituciones funcionen y a que se pueda aclarecer toda la verdad".

Finalmente, destacó que "Julia Chuñil como defensora ambiental de la comuna de Mafil, pero que yo creo que representa no solo al pueblo mapuche, sino a la gran mayoría de los chilenos y chilenas, es una persona que merece verdad y justicia".

El supuesto audio filtrado revelado por abogada querellante

A poco de cumplirse un año de una investigación que los cercanos han calificado como "infructuosa", Karina Riquelme, abogada querellante de la familia, dio a conocer un supuesto audio donde un empresario forestal afirmo que la mujer fue "quemada".

La filtración del registro correspondería a una supuesta interceptación autorizada del teléfono de Juan Carlos Morstadt, quien habría amenazado a Julia Chuñil antes de su desaparición.

Desde la familia de Chuñil emitieron un comunicado donde expresaron que "con mucho dolor en nuestros corazones, después de meses de búsqueda incansable, de marchas, gritos y apoyo de tantas personas solidarias, hoy debemos enfrentar una verdad brutal".

"Tras una larga investigación, se reveló una interceptación telefónica donde Juan Carlos Morstadt Anwandter, principal sospechoso que hostigaba y manipulaba a Julia, le confesó a su padre: ‘La quemaron’”.