“Es muy delicado”: Lo que se sabe del supuesto audio en desaparición de Julia Chuñil - Chilevisión

La abogada querellante de la familia reveló que tuvo acceso a una escucha telefónica filtrada, la que apuntaría a que la mujer habría sido quemada y correspondería a una interceptación autorizada del teléfono de un empresario forestal.

Nuevos antecedentes han remecido el caso de la desaparición de la dirigente mapuche Julia Chuñil, cuyo rastro se perdió hace 11 meses en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos, en circunstancias aún no esclarecidas.

El 8 de noviembre de 2024 la presidenta de la Comunidad Indígena Putreguel se dirigió al predio “Reserva Cora Número Uno-A” en búsqueda de unos animales extraviados, portando un hacha y acompañada de su perro de tres meses.

Según ha señalado su familia, Julia habría sido víctima de presunto acoso y constantes amenazas debido a su lucha por la protección de 900 hectáreas de bosque nativo en dicha localidad. El caso ha tenido alcance nacional y levantado protestas en diversos rincones del país.

Todo lo que se sabe de la filtración de supuesto audio

A poco de cumplirse un año de una investigación que los cercanos han calificado como "infructuosa", las abogadas de la familia revelaron una supuesta escucha telefónica filtrada que apunta a que la mujer habría sido quemada.

La filtración del registro correspondería a una supuesta interceptación autorizada del teléfono del empresario forestal Juan Carlos Morstadt, quien habría amenazado a Julia Chuñil antes de su desaparición.

La abogada querellante Karina Riquelme explicó en un punto de prensa que tuvo acceso al registro a través de la plataforma de la Fiscalía en Línea, mismo sistema al que posteriormente, denunció, fue bloqueada.

“No se ha hecho absolutamente nada. Ciertamente que este antecedente es muy delicado y existiendo otros antecedentes igual de delicados, no se han hecho públicos por respeto que tanto la familia, como la investigación se merecen”, advirtó.

Además, durante su declaración la abogada también arremetió contra la Fiscalía Regional de Los Rios, que lleva adelante la investigación hoy declarada como reservada.

"Fiscalía no contesta las solicitudes, se pidió un cambio de fiscal, (...) no atiende a la familia, que no nos deja ingresar para litigar. (...) Estos antecedentes deben ser conocidos por la opinión pública, por la sociedad y las instituciones", señaló la jurista.

Familia de Julia Chuñil: "La justicia sigue desviando la atención"

Desde la familia de Chuñil también emitieron un comunicado donde expresaron que "con mucho dolor en nuestros corazones, después de meses de búsqueda incansable, de marchas, gritos y apoyo de tantas personas solidarias, hoy debemos enfrentar una verdad brutal".

"Tras una larga investigación, se reveló una interceptación telefónica donde Juan Carlos Morstadt Anwandter, principal sospechoso que hostigaba y manipulaba a Julia, le confesó a su padre: ‘La quemaron’”.

Luego, acusaron: "Casi a un año de su desaparición, la justicia sigue desviando la atención y levantando montajes contra sus propios hijos, mientras ignoran la evidencia contra Morstadt, dueño del predio".

“Exigimos que la investigación siga y que el responsable entregue a Julia, que se le dé el descanso digno que merece y que pague por el dolor causado. Nos mantendremos firmes en su nombre (...)”, agregó la familia.

Reacciones en el mundo político tras filtración

El fiscal nacional Ángel Valencia se pronunció respecto al supuesto audio y dio a conocer que la Fiscalía de Los Ríos abrió una investigación "a propósito de esta aparente filtración de un antecedente que debía estar reservado".

"Aún en el caso de ser efectivo, sería incluso muy parcial e incluso me atrevo a decir que muy sesgado. Pero junto con aquello está contando con todo el apoyo de la Fiscalía Nacional para poder esclarecer los hechos y dar con el paradero de la señora Chuñil", declaró el máximo persecutor.

El gobierno también reaccionó mediante una vocería de la ministra Camila Vallejo, quien sostuvo: "Nos interesa, sea cual sea la línea investigativa, las diligencias arrojen lo más pronto posible claridad sobre el paradero de Julia Chuñil y qué es lo que pasó".

Finalmente, en vista de estos nuevos antecedentes, diputados de diferentes bancadas anunciaron medidas en el Congreso, entre ellas, la solicitud de una sesión especial.

"Una solicitud de sesión especial donde citaremos a todas las instituciones que correspondan para que vengan a dar cuenta a esta Cámara sobre cuáles son los antecedentes que se manejan respecto del caso", señaló Eircka Ñanco, diputada del Frente Amplio.

Todo esto a meses de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitara al Estado que redoble los esfuerzos por esclarecer lo ocurrido. Con estos nuevos antecedentes se está a la espera de nuevas diligencias o una eventual formalización.