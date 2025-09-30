 Abogadas dieron revelación clave: Sospechoso habría confesado que Julia Chuñil fue quemada - Chilevisión
30/09/2025 21:41

Abogadas dieron revelación clave: Sospechoso habría confesado que Julia Chuñil fue quemada

Según detalló la abogada de la causa, habrían tenido acceso a una interceptación telefónica donde un sospechoso habría confesado lo ocurrido con la dirigente desaparecida hace casi un año.

Publicado por CHV Noticias

La familia y las abogadas querellantes en el caso de la desaparición de Julia Chuñil dieron a conocer una pista reveladora que permitiría saber qué pasó con la dirigenta mapuche. 

De acuerdo a lo que reveló la abogada de la causa, Karina Riquelme, encontraron una interceptación telefónica donde un sospechoso habría confesado lo ocurrido con la dirigente. 

Estas pruebas corresponden a dos llamadas de teléfono. La primera tendría como protagonista al padre de Juan Carlos Morstadt, dueño del predio donde se le vio por última vez a la mujer de 72 años.

En dicha conversación, el hombre -que es sujeto de interés en la investigación en el caso- le habría dicho a su padre que a Julia Chuñil “la quemaron”.

La desaparición de Julia Chuñil

Julia Chuñil Catricura está desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024, cuando se extravió en Máfil, en la Región de Los Ríos.

La familia de la dirigente mapuche inició desde entonces una intensa búsqueda, la cual no ha tenido éxito hasta ahora. 

Tras perderle la pista, sus familiares denunciaron que la mujer de 72 años había recibido amenazas producto de una disputa territorial. 

