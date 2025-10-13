 Fiscal defiende indagatoria contra familia de Julia Chuñil: “Se basa en antecedentes” - Chilevisión
13/10/2025 16:27

Fiscal defiende indagatoria contra familia de Julia Chuñil: “Se basa en antecedentes”

La persecutora Tatiana Esquivel salió al paso de los cuestionamientos de la abogada de los hijos de Julia Chuñil, hoy investigados por su presunta participación en su desaparición.

Publicado por CHV Noticias

La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, se refirió por primera vez a la investigación de la desaparición de Julia Chuñil, la dirigenta extraviada en noviembre pasado en Máfil. 

A casi un año de que estallara el caso, Fiscalía baraja dos hipótesis opuestas entre sí: la presunta participación del empresario Juan Carlos Morstadt o la de los hijos de Julia Chuñil.

Fiscal responde a críticas de abogada por investigar a familia Chuñil

En conversación con La Segunda, la persecutora cuestionó los dichos de la abogada de los Chuñil, Karina Riquelme, quien criticó a Fiscalía precisamente por centrar las indagatorias en el círculo familiar.

"El Ministerio Público actúa con objetividad, independencia y estricto apego a la ley. Desde el inicio se ha trabajado bajo una estrategia amplia y técnicamente fundada, que contempla diversas hipótesis, todas aún abiertas", sostuvo.

En ese sentido, puntualizó que "ninguna persona es objeto de investigación por razones subjetivas. Cada actuación se basa en antecedentes verificables".

Fiscal Esquivel: "En esta etapa no es posible descartar ni afirmar ninguna hipótesis"

La fiscal Esquivel fue tajante y volvió a subrayar que, en este momento de la investigación, "no es posible descartar ni afirmar ninguna hipótesis".

Por el contrario, explica, "será el análisis de la evidencia —científica, testimonial y contextual— el que determine en su momento el marco y las motivaciones de los hechos".

