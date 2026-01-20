 De persecutora a ministra: Trinidad Steinert la exfiscal del nuevo gabinete de J. A. Kast - Chilevisión
20/01/2026 21:33

De persecutora a ministra: Trinidad Steinert la exfiscal del nuevo gabinete de J. A. Kast

Finalmente fue revelada la carta principal del "gobierno de emergencia" del presidente electo.

Publicado por CHV Noticias

El presidente electo José Antonio Kast dió a conocer su gabinete completo este martes. Entre los nombres seleccionados está Trinidad Steinert, fiscal regional que será ministra de Seguridad

Trinidad Steinert Herrera, fiscal regional de Tarapacá, conocida por ser persecutora del Tren de Aragua y de los casos de narcotráfico en las Fuerzas Armadas, será la encargada de dirigir la seguridad pública en nuestro país.

¿Quién es Trinidad Steinert?

Egresada de derecho en la Universidad Central de Chile. Entre 2005 2021, como fiscal adjunta de la zona sur de la Región Metropolitana, se especializó en delitos violentos y robos

En 2021, antes de ser fiscal regional, se desempeñaba como fiscal adjunta jefe de Arica y Parinacota, con especialidad en el delito de tráfico de migrantes

También ha ejercido como profesora de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la Escuela de la Policía de Investigaciones de Chile y de la Universidad de Tarapacá. 

Bajo su mando de fiscal, la entidad logró la detención de Carlos González Vaca, también conocido como "Estrella", líder de la célula del Tren de Aragua que operaba en la Región de Tarapacá. 

Steinert renuncia a su cargo

Horas antes de ser nombrada como ministra de Seguridad, Steinert presentó su renuncia al Ministerio Público para desistir de su cargo como fiscal regional, todo con el fin de poder ejercer como titular de Seguridad en el próximo gobierno de José Antonio Kast.

