Las cartas que se barajan para el próximo gabinete de J.A. Kast: La mayoría son Independientes - Chilevisión

El presidente electo ha respaldado públicamente a alguno de los nombres, mientras que en otros ministerios aún hay dudas.

El presidente electo José Antonio Kast confirmó que el 20 de enero dará a conocer los nombres de su primer gabinete de manera oficial, sin embargo, en sus apariciones públicas ha hecho alusión a algunas de las figuras que probablemente asuman como ministros de su futuro gobierno.

Algunas de las cartas que ha mencionado el próximo mandatario son en su mayoría independientes, lo que ha sorprendido a su sector, ya que esperaban tener una participación más protagónica.

¿Quiénes son los posibles ministros de J. A. Kast?

Estos son los nombres que se barajan con sus respectivos cargos:

Claudio Alvarado (UDI): Ministerio del Interior.

Fue ministro Secretario General de la Presidencia durante el segundo gobierno del ex presidente Sebastián Piñera y fue senador por la Región de Ñuble hasta 2022.

Mara Sedini (IND): Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Vocera del comando para la candidatura presidencial de José Antonio Kast. También es periodista de profesión, cantante y actriz.

José García Ruminot (RN): Ministerio Secretaría General de la presidencia.

Fue presidente del Senado hasta marzo de 2025. Actualmente se desempeña como senador por la Región de La Araucanía.

Jorge Quiroz (IND): Ministerio de Hacienda.

Economista de la Universidad de Chile. Fue asesor económico de J.A. Kast en su candidatura donde causó polémica en el debate ARCHI por su rol en caso de corrupción de los pollos y farmacia.

Martín Arrau (PR): Ministerio de Obras Públicas.

Ingeniero civil industrial. Fue intendente de la Región de Ñuble y es vicepresidente de Republicanos.

Iván Poduje (IND): Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Arquitecto urbanista, parte del comando de J.A. Kast. Asesoró al ministro de vivienda Cristián Monckeberg.

María Jesús Wulf (PR): Ministerio de Desarrollo Social.

Socióloga. Subdirectora Acción Republicana. Fue la encargada del programa social del comando de J.A. Kast.

May Chomali: Ministerio de Salud.

Médico cirujano y directora del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS).

Aún no hay claridad en cargos clave como lo es el Ministerio de Seguridad, donde aún se discute entre Rodolfo Carter y Cristián Vial, ambos senadores electos, lo que ha provocado discusiones internas.

Otras de las carteras donde suenan posibles nombres, son en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde aparece Francisco Pérez Mackenna. En economía por el momento hay dos opciones, Bernardo Fontaine y Sergio Urzúa. Para el Ministerio del Trabajo se menciona a Paulina Yazigi, en defensa figura Guillermo Turner, educación María Paz Arzola y en deportes la atleta Natalia Duco.