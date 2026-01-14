 Independientes y de su círculo: Los nombres que baraja Kast como ministros 2026 - Chilevisión
14/01/2026 22:47

Independientes y de su círculo: Los nombres que baraja Kast como ministros 2026

Faltan solo seis días para el nombramiento oficial del futuro gabinete del presidente electo José Antonio Kast y ya son varios los nombres que han sido respaldados públicamente por él. Jorge Quiroz en Hacienda, o Claudio Alvarado en Interior, son solo algunos de los casi seguros nuevos ministros, siendo, además, la gran mayoría independiente, lo que ha generado preocupación en RN o la UDI, que sienten que están quedando al margen. La principal incógnita que se mantiene es quién ocupará el rol de Ministro de Seguridad Pública. Hay dos posibles candidatos, pero ambos recién fueron electos senadores, por lo que tendrían que dejar sus escaños incluso antes de asumir.

