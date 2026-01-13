 J.A. Kast responde a portazo de Perú de crear corredor humanitario: “Todo va a estar bien” - Chilevisión
13/01/2026 17:35

J.A. Kast responde a portazo de Perú de crear corredor humanitario: “Todo va a estar bien”

El presidente de Perú, José Jerí, descartó de plano la opción. En Chile, sectores políticos lo calificaron como el "primer revés" del futuro gobierno, cosa que Kast y su vocera, Mara Sedini, desdramatizaron.

El presidente electo José Antonio Kast se refirió este martes al "portazo" del gobierno de Perú, que rechazó la propuesta de crear un corredor humanitario en Sudamérica.

A comienzos de semana, el mandatario peruano José Jerí descartó de lleno la idea. Al ser consultado a las afueras de La Moneda chica, en Las Condes, el presidente electo escuetamente: "Todo va a estar bien". 

Cabe recordar que la iniciativa fue parte clave de la conversación que ambos sostuvieron en la Casa de Pizarro, sede del gobierno peruano, hace una semana.

La propuesta tenía por objetivo la creación de una zona especial que permita la salida de migrantes documentados o indocumentados con destino a Venezuela

Reacciones del portazo de Perú a propuesta de corredor humanitario

La encargada de profundizar en el tema fue la vocera de la Oficina del Presidente Electo (OPE), Mara Sedini, quien desdramatizó la negativa del país vecino de crear un corredor humanitario, toda vez que desde algunos sectores políticos consideraron este como el "primer revés" del futuro gobierno.

"Las declaraciones no nos desvían de esa agenda. (...) Las conversaciones siguen siendo preliminares, pero, a partir de las próximas semanas, se van a profundizar relaciones con los distintos mandatarios, se van a llevar propuestas y se seguirá conversando respecto a esta prioridad", señaló.

A continuación, Sedini expresó que desde la administración entrante "estamos seguros de que vamos a llegar a puerto con la gran mayoría de los países que están sufriendo la crisis migratoria y que están buscando soluciones". 

"No hay ningún fracaso. Todo lo contrario, la agenda migratoria del presidente electo toma forma", concluyó la vocera.

