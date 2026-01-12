 Trump se autoproclama “presidente interino de Venezuela” en captura editada de Wikipedia - Chilevisión
12/01/2026 15:27

Trump se autoproclama “presidente interino de Venezuela” en captura editada de Wikipedia

A más de una semana del ataque estadounidense sobre Venezuela, que derivó en la captura de Nicolás Maduro, continúan surgiendo repercusiones y reacciones por todo el mundo. Una de las más comentadas es la publicación que recientemente hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su red social Truth Social. El mandatario norteamericano compartió una captura editada de su perfil de Wikipedia, en la que se presenta como "acting president" (en inglés, presidente "encargado" o "interino") de Venezuela.

