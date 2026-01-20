 “Por un nuevo desafío personal”: Trinidad Steinert renuncia a su cargo como fiscal de Tarapacá - Chilevisión
Bombero se quiebra al recordar rescate de mellizas en Penco: "Fue terrible tener esos bebés en brazos"
20/01/2026 11:42

“Por un nuevo desafío personal”: Trinidad Steinert renuncia a su cargo como fiscal de Tarapacá

La decisión fue informada por el propio Ministerio Público a través de un comunicado. En él, detallaron las razones de su renuncia. Su nombre suena como parte del posible gabinete de Kast.

Publicado por CHV Noticias

Durante la mañana de este martes se conoció la renuncia de la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert Herrera, al Ministerio Público

La decisión fue informada por la propia Fiscalía a través de un comunicado, mediante el cual notificaron que su dimisión fue aceptada y se da "conforme a la normativa vigente".  

Una renuncia que se da en medio de rumores que posicionan a la ahora exfiscal Steinert como posible ministra de Seguridad del próximo gobierno de José Antonio Kast, lo que aún no ha sido ratificado. 

Se espera que en la noche de este martes, el presidente electo haga oficial su gabinete en la comuna de Las Condes. 



Ministerio Público informa renuncia de Trinidad Steinert a Fiscalía de Tarapacá 

En el comunicado, con fecha de este martes 20 de enero, el Ministerio Público indicó que "La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert Herrera, presentó su renuncia al Ministerio Público conforme a la normativa vigente, decisión que fue aceptada". 

Asimismo, detallaron que "se trata de una determinación de carácter personal, asociada a un nuevo desafío personal". 

Finalmente, agregaron que "la Fiscalía Regional de Tarapacá continuará funcionando con total normalidad, activándose los mecanismos institucionales previstos para asegurar su adecuada conducción". 

Puedes ver el comunicado oficial a continuación: 

