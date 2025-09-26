 Gendarmería denuncia ante el Ministerio Público ofrenda floral con amenazas hacia un funcionario - Chilevisión
26/09/2025 21:50

Gendarmería denuncia ante el Ministerio Público ofrenda floral con amenazas hacia un funcionario

A través de un comunicado, la institución condenó cualquier tipo de amedrentamiento a sus funcionarios, quienes mantienen el control de las unidades penales del país.

Este viernes y a través de un comunicado, Gendarmería informó que durante esta tarde en el exterior del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, exPenitenciaria, individuos dejaron una ofrenda floral con amenazas hacia un funcionario.

La institución agregó que los hechos fueron denunciados de inmediato ante el Ministerio Público, para que se realice el procedimiento correspondiente. 

Por último, se agregó: "Desde Gendarmería de Chile condenamos cualquier tipo de amedrentamiento a nuestros funcionarios y funcionarias, quienes cuentan con todo el respaldo para seguir manteniendo el control de las unidades penales del país". 

Comunicado de gendarmería por amenazas a funcionario 

