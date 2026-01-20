 Carabinera muere en accidente de tránsito en Santiago: Testigos apuntan que la iban siguiendo - Chilevisión
20/01/2026 07:41

Carabinera muere en accidente de tránsito en Santiago: Testigos apuntan que la iban siguiendo

Una funcionaria de Carabineros falleció tras sufrir un accidente de tránsito durante la noche de este lunes en Santiago. Tras realizar las primeras diligencias, la Fiscalía indicó que la uniformada se trasladaba en su motocicleta al momento de colisionar con un automóvil blanco en la intersección de San Diego con Ñuble, en la comuna de Santiago. Si bien testigos apuntan que la iban siguiendo, aún se desconocen las responsabilidades del accidente. Además, las cámaras de seguridad muestran cómo el auto se dio a la fuga

