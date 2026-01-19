 Detienen a hombre que intentaba iniciar un incendio en la comuna de Penco - Chilevisión
Minuto a minuto
Detienen a hombre que intentaba iniciar un incendio en la comuna de Penco Sube la cifra de fallecidos: Autoridades confirman 20 víctimas fatales por incendios forestales Investigan focos de incendios simultáneos y posible intencionalidad tras la tragedia en Biobío y Ñuble “Miserables”: Presidente Boric denunció agresión contra carro de Bomberos durante incendios forestales VIDEO | Revelan inéditos registros del rescate por mar en Punta de Parra
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/01/2026 23:32

Detienen a hombre que intentaba iniciar un incendio en la comuna de Penco

El sujeto fue sorprendido por vecinos del sector los cuales dieron aviso a Carabineros quienes lo detuvieron.

Este lunes por la noche, un sujeto fue detenido tras ser sorprendido iniciando un incendio en la comuna de Penco, específicamente en el sector Cancha El Cura.

Según informó Radio Biobío, Carabineros señaló que el individuo habría intentado iniciar un foco en el lugar, situación que fue advertida por vecinos del sector, junto con el apoyo de Bomberos quienes dieron aviso a Carabineros para su respectiva detención.

Tras el procedimiento, personal policial efectuó el traslado del hombre hasta la Tercera Comisaría de Penco, lugar donde actualmente permanece detenido.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cómo donar para damnificados por incendios: Los datos de las organizaciones que reciben ayudas

Lo último

Lo más visto

Reportan accidente de Pangal Andrade en el sur: Debió ser trasladado a hospital

La periodista Cecilia Gutiérrez preocupó a los seguidores del deportista extremo, quien sufrió un problema durante su travesía en la región de Aysén.

19/01/2026

Detienen a hombre que intentaba iniciar un incendio en la comuna de Penco

El sujeto fue sorprendido por vecinos del sector los cuales dieron aviso a Carabineros quienes lo detuvieron.

19/01/2026

“Siempre hemos sido inocentes”: Hijos de Julia Chuñil dejan la cárcel y realizan grave acusación

Jeannette Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil quedaron con arresto domiciliario total y aseguraron que son acusados del crimen por el poder que hay en Chile.

19/01/2026

“Sé que es poquito”: Diego Pánico donó su sueldo de Fiebre de Baile para ayudar a víctimas de los incendios forestales

El influencer puso a disposición su propio camión para trasladar lo que él compró y donaciones de otras personas, como ropa o alimentos no perecibles. Además logró recolectar casi medio millón adicional.

19/01/2026