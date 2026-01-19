Detienen a hombre que intentaba iniciar un incendio en la comuna de Penco - Chilevisión

El sujeto fue sorprendido por vecinos del sector los cuales dieron aviso a Carabineros quienes lo detuvieron.

Este lunes por la noche, un sujeto fue detenido tras ser sorprendido iniciando un incendio en la comuna de Penco, específicamente en el sector Cancha El Cura.

Según informó Radio Biobío, Carabineros señaló que el individuo habría intentado iniciar un foco en el lugar, situación que fue advertida por vecinos del sector, junto con el apoyo de Bomberos quienes dieron aviso a Carabineros para su respectiva detención.

Tras el procedimiento, personal policial efectuó el traslado del hombre hasta la Tercera Comisaría de Penco, lugar donde actualmente permanece detenido.