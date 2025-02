VIDEO | El angustiante llamado de Daniela Castro por desaparición de perrito: “Por favor, ayúdenme” - Chilevisión

Daniela Castro reportó durante la noche de este jueves la desaparición de uno de sus perros, que había rescatado hace sólo cuatro días.

Según indicó la chef, el animal fue rescatado durante un viaje a Guanaqueros, en la región de Coquimbo. Sin embargo, una vez en Santiago, huyó de su casa en dirección desconocida.

"Hoy día me vine a Viña y se escapó. Saltó como una reja, no lo sé, no lo encuentran", partió diciendo la cocinera en una historia por Instagram.

"Es súper flaquito, es súper tranquilo, pero no lo hemos encontrado. Por favor, ayúdenme", agregó.

El llamado de Daniela Castro tras desaparición de su perro

En la misma red social, Daniela Castro detalló que su nueva mascota se perdió en el sector de El Golf, en la comuna de Las Condes.

Debido a su reciente rescate, el perrito aún no tenía nombre, pero indicó que en su localidad de origen lo llamaban "Jefazo, Tamaro y Bigote".

"Nos vinimos de Guanaqueros el lunes y alcanzamos a bañarlo. Paseamos y estaba adaptándose súper. Hoy aprox 1 hora después de salir camino a Viña saltó una reja gigante", dijo durante la noche de este jueves.

La ganadora de MasterChef también compartió fotos de la mascota y un video grabado el mismo día en que se perdió, donde se veía bastante tranquilo. "Les juro que creo que él sintió que me venía más 'lejos' y se desesperó", señaló.

"Estos días salí varias veces harto rato y se quedaba durmiendo y tranquilo con Chalota (su otra perrita). Está recién rescatado de la calle. Es mediano. Está castrado, es súper temeroso y tranquilo", cerró la influencer.

Revisa las imágenes acá: