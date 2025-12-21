EXCLUSIVO | Tomás Vodanovic: “Espero que algún día un alcalde sea presidente de Chile” - Chilevisión

El alcalde de Maipú conversó en profundidad con CHV Noticias respecto al presente de su comuna, la derrota del oficialismo en la Elección Presidencial 2025 y sobre una posible futura candidatura a La Moneda.

Tomas Vodanovic, el alcalde de Maipú, conversó con CHV Noticias respecto al reciente desalojo de la toma "El Trébol", la derrota del oficialismo en la Elección Presidencial y sobre una posible futura candidatura a La Moneda.

Vodanovic, que aún se moviliza con una muleta tras lesionarse en un partido de fútbol, comenzó reflexionando respecto a la situación que vive Maipú en materia de campamentos.

"Cuando no son frenados a tiempo, luego el proceso de desalojarlas es bastante complejo [...] Este es el segundo campamento que logramos desalojar en menos de 6 meses", comentó.

Desalojo de campamentos en Maipú

"Las familias nos decían 'estamos dispuestos a irnos, pero no tenemos redes de apoyo ni podemos volver a nuestro país porque estamos amarrados'", agregó, detallando que más del 80% de los habitantes de las tomas son migrantes en situación irregular.

En cuanto a la forma, el edil es enfático en afirmar que estos desalojos se pueden hacer de manera pacífica y sin enfrentamientos si se realiza una gestión previa.

"Uno puede ordenar Chile sin deshumanizarlo, no es necesario ser violento, un bruto, forcejear a la gente o pecar de autoritarismo".

Respecto a la materia, Vodanovic adelanta que son cuatro los campamentos en los que se encuentra trabajando el municipio, y que para marzo del 2026 se contempla continuar con una tercera etapa.

La derrota de Jeannette Jara y la autocrítica del oficialismo

—¿Cuáles son las lecciones que debería sacar su generación si quiere volver a ofrecer opciones reales de ser gobierno?

—En política, la autocrítica es mejor compañera que la autocomplacencia [...] más cuando los resultados son categóricos. Es como en un partido de fútbol, tú puedes sentir que jugaste increíble, pero si perdiste 4-0, algunos errores quizás cometiste", indicó.

Sin embargo, detalló que "con esto no quiero sumarme al coro de voces que dicen que este gobierno es un desastre y que Chile se cae a pedazos. Muy por el contrario, creo que este Gobierno ha tenido bastantes aciertos y que va a dejar un buen legado".

De igual manera, reconoció que hay "resultados categóricos que nos hablan de la incapacidad que hemos tenido de conectar con las prioridades de la gente y de mostrarnos creíbles frente a ella".

"En un país que tiene como principal demanda el orden y la seguridad, claramente nosotros no estamos transmitiendo la certeza de que somos capaces de brindarlo. Y creo que la elección pasó por eso", reflexionó.

Sobre José Antonio Kast y una posible candidatura a La Moneda el 2030

"Tenemos que buscar puntos de acuerdo y colaborar [...] su principal adversario no va a ser la izquierda, sino las propias expectativas que ellos mismos generaron y que van a tener que trabajar mucho", comentó.

"Yo, por el bien de Chile, espero que les vaya bien", finalizó.

—¿Está pensando en romper la maldición de los alcaldes de llegar a la presidencia?

—No, yo soy muy feliz siendo alcalde y tengo un compromiso grande con mi comuna. No es algo que me llame la atención ni en lo que esté pensando".

—Yo solo espero que algún día un alcalde sea el Presidente de Chile. El pasar por una muni te da un conocimiento del Estado y de la realidad que es distinto", argumentó.

