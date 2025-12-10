Tomás Vodanovic fue dado de alta tras delicado diagnóstico: “Se atajó justo a tiempo” - Chilevisión

El alcalde de Maipú se mantuvo cuatro días hospitalizado tras una compleja infección. A través de Instagram, informó que deberá guardar "reposo absoluto hasta el viernes".

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, informó este miércoles que fue dado de alta tras ser hospitalizado por un delicado diagnóstico de salud.

El jefe comunal fue internado el pasado domingo a causa de una infección en las amígdalas, que llegó a pocos días de sufrir una lesión que comprometió al tendón del recto femoral a la altura de la cadera.

"Nunca me había lesionado ni quedado hospitalizado en mi vida, y me pasaron las 2 en un mes, pero ya estamos mejor", comunicó Vodanovic, quien se ha mantenido alejado de sus funciones municipales debido a estos problemas.

Según indicó en Instagram, ahora deberá guardar "reposo absoluto hasta el viernes y una larga lista de antibióticos, pero feliz y listo para volver".

El diagnóstico de Tomás Vodanovic tras hospitalización

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, entregó detalles de su diagnóstico que lo mantuvo cuatro días hospitalizado.

"Por las dudas, tuve un flegmón periamigdalino bilateral, que estuvo a punto de pasar a ser un absceso periamigdalino. En fin, una infección media grave que por suerte se atajó justo a tiempo y no pasó a mayores. Aunque se sufrió poco", señaló.

"Gracias por todos los mensajes y muestras de cariño, y a todo el equipo médico por su preocupación y cariño estos días", agregó.

En ese sentido, la autoridad comunal sostuvo que "de toda experiencia se saca un aprendizaje y esta no será la excepción. Vamos con todo de vuelta, a cuidarnos y seguir las instrucciones que me han dado, pero a seguir trabajando con fuerza, que se nos vienen semanitas cargadas de pega en Maipú".

"Dicen que las malas vienen todas juntas, así que esperemos que ya hayan pasado, vamos nomás", cerró en la publicación.