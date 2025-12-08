 Alcalde Tomás Vodanovic debió ser hospitalizado: “Con fiebre alta y mucho dolor” - Chilevisión
08/12/2025 12:13

Alcalde Tomás Vodanovic debió ser hospitalizado: “Con fiebre alta y mucho dolor”

El edil de Maipú se encuentra hospitalizado tras una infección en las amígdalas, por lo que actualizó su estado de salud a través de sus redes sociales.

Publicado por Gabriela Valdés

Tomás Vodanovic actualizó su estado de salud tras dar a conocer que la noche de este domingo fue hospitalizado.

"Se nos complicó un poco la cosa y habrá que quedarse hospitalizado unos días. Nada grave. Ya estoy mucho mejor y en buenas manos", señaló en un principio.

A través de una nueva historia de Instagram, el jefe comunal de Maipú reveló su diagnóstico, además de agradecer las muestras de apoyo.

"Por suerte la atajamos a tiempo"

"Tuve una infección/inflamación media grave en las amígdalas, que me tuvo con fiebre alta y mucho dolor, sin poder tragar nada ni hablar", comenzó indicando.

En esa línea, el edil continuó: "Por suerte la atajamos a tiempo y evitamos alguna intervención más compleja, pero me tuve que quedar hospitalizado con antibióticos y analgésicos a la vena y en evaluación".

"Ya me siento mucho mejor por suerte. Ando medio quemado parece jaja, pero dándole para delante y haciéndole caso a los doctores", agregó.

El alcalde finalizó señalando: "Muchas gracias por todos los mensajes y muestras de cariño. Espero volver pronto".

Mira las historias a continuación:

