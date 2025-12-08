 Último antes de la segunda vuelta: A qué hora es el debate Anatel 2025 entre Jara y Kast - Chilevisión
Minuto a minuto
"Estamos vivos, es lo más importante": Influencer fue asaltado por masivo grupo de adolescentes Motorista quedó en riesgo vital tras ser impactado por camioneta en San Ramón Tras días de búsqueda: Encuentran cuerpo de joven que desapareció tras salir a pescar en Los Ríos Alcalde Tomás Vodanovic debió ser hospitalizado: “Con fiebre alta y mucho dolor” VIDEO | Vendedor ambulante fue detenido en Lo Vásquez tras resistirse a control policial
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/12/2025 12:20

Último antes de la segunda vuelta: A qué hora es el debate Anatel 2025 entre Jara y Kast

El último debate antes de las elecciones presidenciales será una transmisión conjunta y simultánea entre los canales asociados a Anatel y podrá ser visto por las plataformas de Chilevisión.

Publicado por Gabriela Valdés

A menos de una semana de la segunda vuelta de las Elecciones presidenciales, Jeannette Jara y José Antonio Kast se verán las caras en un último debate antes del 14 de diciembre.

Al igual que en la primera vuelta, la abanderada del oficialismo y el candidato del Partido Republicano compartirán en el debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel).

¿A qué hora es el próximo debate presidencial?

El encuentro se llevará a cabo el martes 9 de diciembre, desde las 21:00 horas, y se podrá seguir a través de una transmisión conjunta de los canales asociados en Anatel.

El debate será conducido por cinco periodistas representantes de los canales asociados, los cuales son:

  • Macarena Pizarro (Chilevisión)
  • Constanza Santa María (Mega)
  • Carolina Urrejola (TVN)
  • Julia Vial (TV+)
  • Iván Valenzuela (Canal 13)

Dónde y cómo ver el Debate Presidencial 2025

El último debate presidencial será transmitido en vivo por la pantalla abierta de de Chilevisión inmediatamente después de CHV Noticias Central.

De igual manera, podrás seguir la transmisión en directo a través de la señal online de Chilevisión.cl y a través de la app MiCHV.

Así puedes descargar la APP MiCHV

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o cualquier dispositivo electrónico, debes hacer el proceso usual para la descarga de una app.

    • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic y luego Instalar. Así de simple.
    • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
Publicidad

Destacamos

Noticias

Último antes de la segunda vuelta: A qué hora es el debate Anatel 2025 entre Jara y Kast

Lo último

Lo más visto

FOTO | ¡Se tatuó su nombre! Coté López impactó en redes con particular regalo de su pololo

A través de su cuenta de Instagram, la modelo y empresaria viralizó una fotografía presumiendo que se trataba del "mejor regalo".

08/12/2025

“Lo único que no quiero...”: Paulina Nin rompe el silencio tras inesperado despido

La ex panelista de Hay que decirlo reveló que su abrupta salida del programa no fue tan simple como inicialmente comentó, asegurando que la forma en que ocurrió le causó molestia.

08/12/2025

Alcalde Tomás Vodanovic debió ser hospitalizado: “Con fiebre alta y mucho dolor”

El edil de Maipú se encuentra hospitalizado tras una infección en las amígdalas, por lo que actualizó su estado de salud a través de sus redes sociales.

08/12/2025

VIDEO | Hasta con botella en mano: Viralizan pelea de influencers en gala de Iván Martínez

Los hechos se registraron mientras se desarrollaba la "Gala Épica" del podcast Influencers Callejeros

08/12/2025