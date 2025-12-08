Último antes de la segunda vuelta: A qué hora es el debate Anatel 2025 entre Jara y Kast - Chilevisión

El último debate antes de las elecciones presidenciales será una transmisión conjunta y simultánea entre los canales asociados a Anatel y podrá ser visto por las plataformas de Chilevisión.

A menos de una semana de la segunda vuelta de las Elecciones presidenciales, Jeannette Jara y José Antonio Kast se verán las caras en un último debate antes del 14 de diciembre.

Al igual que en la primera vuelta, la abanderada del oficialismo y el candidato del Partido Republicano compartirán en el debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel).

¿A qué hora es el próximo debate presidencial?

El encuentro se llevará a cabo el martes 9 de diciembre, desde las 21:00 horas, y se podrá seguir a través de una transmisión conjunta de los canales asociados en Anatel.

El debate será conducido por cinco periodistas representantes de los canales asociados, los cuales son:

Macarena Pizarro (Chilevisión)

(Chilevisión) Constanza Santa María (Mega)

(Mega) Carolina Urrejola (TVN)

(TVN) Julia Vial (TV+)

(TV+) Iván Valenzuela (Canal 13)

Dónde y cómo ver el Debate Presidencial 2025

El último debate presidencial será transmitido en vivo por la pantalla abierta de de Chilevisión inmediatamente después de CHV Noticias Central.

De igual manera, podrás seguir la transmisión en directo a través de la señal online de Chilevisión.cl y a través de la app MiCHV.

