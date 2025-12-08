Último antes de la segunda vuelta: A qué hora es el debate Anatel 2025 entre Jara y Kast - Chilevisión

El último debate antes de las elecciones presidenciales será una transmisión conjunta y simultánea entre los canales asociados a Anatel y podrá ser visto por las plataformas de Chilevisión.
A menos de una semana de la segunda vuelta de las Elecciones presidenciales, Jeannette Jara y José Antonio Kast se verán las caras en un último debate antes del 14 de diciembre.
Al igual que en la primera vuelta, la abanderada del oficialismo y el candidato del Partido Republicano compartirán en el debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel).
El encuentro se llevará a cabo el martes 9 de diciembre, desde las 21:00 horas, y se podrá seguir a través de una transmisión conjunta de los canales asociados en Anatel.
El debate será conducido por cinco periodistas representantes de los canales asociados, los cuales son:
El último debate presidencial será transmitido en vivo por la pantalla abierta de de Chilevisión inmediatamente después de CHV Noticias Central.
De igual manera, podrás seguir la transmisión en directo a través de la señal online de Chilevisión.cl y a través de la app MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o cualquier dispositivo electrónico, debes hacer el proceso usual para la descarga de una app.