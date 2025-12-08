VIDEO | Vendedor ambulante fue detenido en Lo Vásquez tras resistirse a control policial - Chilevisión

El hombre, que vendía calendarios en las afueras del Santuario, tendría causas judiciales pendientes.

Mientras cientos de peregrinos llegan a Lo Vásquez, un vendedor ambulante fue detenido por Carabineros.

El sujeto, que vendía calendarios en las inmediaciones del Santuario, fue controlado por el personal policial, lo que desató su ira, provocando una riña.

Tras negarse a ser controlado por Carabineros y posteriormente ser detenido, el hombre opuso resistencia, teniendo que ser inmovilizado por tres efectivos.

Según informaciones preliminares, el ambulante tendría causas pendientes, por lo que habría querido evadir a la policía.



Mira aquí el momento de su detención.