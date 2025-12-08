 Mujer murió en medio de peregrinación hacia el Santuario de Lo Vásquez - Chilevisión
Minuto a minuto
"Estamos vivos, es lo más importante": Influencer fue asaltado por masivo grupo de adolescentes Motorista quedó en riesgo vital tras ser impactado por camioneta en San Ramón Tras días de búsqueda: Encuentran cuerpo de joven que desapareció tras salir a pescar en Los Ríos Alcalde Tomás Vodanovic debió ser hospitalizado: “Con fiebre alta y mucho dolor” VIDEO | Vendedor ambulante fue detenido en Lo Vásquez tras resistirse a control policial
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/12/2025 11:22

Mujer murió en medio de peregrinación hacia el Santuario de Lo Vásquez

Esto ocurrió en medio la tradicional peregrinación al Santuario de Lo Vásquez, la cual convoca a más de un millón de fieles en la región de Valparaíso.

Publicado por Gabriela Valdés

Una mujer que participaba de la peregrinación a Lo Vásquez murió durante la noche. 

Se trata de una mujer de 52 años que venía caminaba en dirección a Casa Blanca, quien murió luego de sufrir una infarto.

Esto en medio de la tradicional peregrinación al Santuario de Lo Vásquez, la cual convoca a más de un millón de fieles en la región de Valparaíso.

Según consignó Biobio Chile, el capitán de Carabineros y subcomisario de la Subcomisaría temporal Lo Vásquez, Marcial Ignacio Barrera Pinto, señaló que "a las 3:45 horas, personal de servicio a esta subcomisaría temporal se trasladó al kilómetro 73.600 de la ruta 68 en dirección Valparaíso para verificar que en el lugar una mujer se encontraba atendida en la vía pública”.

En esa línea, el funcionario realizó un llamado a quienes se encuentran peregrinando, indicando: "Como Carabineros, reiteramos el llamado a todos los feligreses a no exponerse en el sentido de si tienen condiciones cardíacas anteriores, situaciones traumatológicas, prótesis no se expongan a largas jornadas de sol a largas jornadas de trayecto”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Último antes de la segunda vuelta: A qué hora es el debate Anatel 2025 entre Jara y Kast

Lo último

Lo más visto

FOTO | ¡Se tatuó su nombre! Coté López impactó en redes con particular regalo de su pololo

A través de su cuenta de Instagram, la modelo y empresaria viralizó una fotografía presumiendo que se trataba del "mejor regalo".

08/12/2025

“Lo único que no quiero...”: Paulina Nin rompe el silencio tras inesperado despido

La ex panelista de Hay que decirlo reveló que su abrupta salida del programa no fue tan simple como inicialmente comentó, asegurando que la forma en que ocurrió le causó molestia.

08/12/2025

Alcalde Tomás Vodanovic debió ser hospitalizado: “Con fiebre alta y mucho dolor”

El edil de Maipú se encuentra hospitalizado tras una infección en las amígdalas, por lo que actualizó su estado de salud a través de sus redes sociales.

08/12/2025

VIDEO | Hasta con botella en mano: Viralizan pelea de influencers en gala de Iván Martínez

Los hechos se registraron mientras se desarrollaba la "Gala Épica" del podcast Influencers Callejeros

08/12/2025