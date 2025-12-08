Mujer murió en medio de peregrinación hacia el Santuario de Lo Vásquez - Chilevisión

Esto ocurrió en medio la tradicional peregrinación al Santuario de Lo Vásquez, la cual convoca a más de un millón de fieles en la región de Valparaíso.

Una mujer que participaba de la peregrinación a Lo Vásquez murió durante la noche.

Se trata de una mujer de 52 años que venía caminaba en dirección a Casa Blanca, quien murió luego de sufrir una infarto.

Esto en medio de la tradicional peregrinación al Santuario de Lo Vásquez, la cual convoca a más de un millón de fieles en la región de Valparaíso.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}