VIDEO | Miles de ciclistas en ruta a Lo Vásquez generaron masivo atochamiento - Chilevisión

Se espera que cerca de un millón de peregrinos utilicen la Ruta 68 para llegar al Santuario durante la festividad religiosa.

Durante este fin de semana se está desarrollando la tradicional peregrinación hacia el Santuario de Lo Vásquez, festividad que convoca a cerca de un millón de personas.

Ante esto, las autoridades han tomado la decisión, de manera preventiva, de cortar la Ruta 68 entre Santiago y Valparaíso, permitiéndole a los feligreses trasladarse a pie o en bicicleta.

De esta manera, un gran grupo de ciclistas aprovecha la oportunidad de tener la carretera expedita, ya sea para llegar al encuentro religioso o seguir hasta las playas de la Quinta Región.

Usuarios de redes sociales reportaron gran taco en el túnel Lo Prado

Durante la madrugada de este lunes, la cuenta de Instagram Cleteroilustre, viralizó imágenes de un extenso atochamiento de pedaleros al ingreso del túnel Lo Prado.

En el registro se puede observar a los ciclistas caminando debido a la gran cantidad de gente aglomerada en el lugar, provocando la reacción inmediata de los usuarios en redes.

"¿Cachai' todos los ciclistas que hay en Stgo? Si hubiese ciclovías buenas y ducha en la pega, un real incentivo para usar la bicicleta como medio de transporte sería maravilloso", "qué hermoso ver tant@ ciclist@", "¡hermoso! Me apena tanto habérmelo perdido! ¡Que lleguen todos bien!", fueron algunos de los comentarios.