Terremoto 7.6 enciende alarmas de tsunami en las costas de Japón - Chilevisión

08/12/2025 11:32

Terremoto 7.6 enciende alarmas de tsunami en las costas de Japón

Desde el SHOA indicaron que las características del sismo magnitud 7.6 en Japón no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami para las costas de Chile.

Publicado por Gabriela Valdés

Este lunes se produjo un terremoto de magnitud 7.6 al norte de Japón, lo que activó las alertas de tsunami para sus costas. 

Según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA)el sismo ocurrió a las 23:15 horas de dicho país, frente a las costas de la prefectura de Aomori, en el noreste del archipiélago, con un epicentro ubicado a 50 kilómetros de profundidad.

Porsteriormente, el organismo activó una alerta de tsunami por olas que podrían alcanzar hasta tres metros de altura para las costas de la prefectura de Aomori, la vecina Iwate y el extremo sur de la isla de Hokkaido.

En Chile, en tanto, desde el SHOA informaron que las características del sismolocalizado 32 km al noreste de Morioka, Japón, no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

