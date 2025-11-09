Sismo de 6.7 se registró en las costas de Japón: Provocó alerta de tsunami - Chilevisión

El movimiento telúrico provocó una alerta de tsunami en Japón, con olas que podrían alcanzar un metro de altura, según informó la Agencia Meteorológica de dicho país.

Este domingo se produjo un sismo de magnitud 6.7 en Sanriku, ubicado en la región noroeste de la isla de Honshu en Japón, por el cual emitieron una alerta de tsunami.

Según informó la Agencia Meteorológica de Japón, el sismo ocurrió a las 17:03 horas de dicho país; es decir, a las 05:03 de la madrugada en Chile y la misma entidad estimó que las olas podrían alcanzar alturas de un metro.

Los detalles del sismo en Japón

Además, tuvo una intensidad sísmica de 4 en 10 municipios de la zona, lo que significa que en esos puntos "casi todas las personas se asustan. Los objetos colgantes tales como lámparas oscilan violentamente y los adornos inestables pueden caer", detallaron.

Esta escala tiene un máximo de 7 niveles y ayuda a los ciudadanos japoneses a determinar las zonas afectadas y cómo se agitan las superficies, sin tener demasiada relación con la intensidad del movimiento telúrico.

"Por favor, presten mucha atención a la información futura, ya que el tsunami que llegue podría ser mayor de lo esperado. También existe la posibilidad de réplicas. Por favor, continúen atentos a fuertes temblores", señaló la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi en su cuenta de X.

Finalmente, en cuanto a nuestro país, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) señaló que las características del sismo "no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

Revisa las publicaciones de X: