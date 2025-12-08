Danilo 21 revivió su polémica en el Copihue de Oro tras acusar discriminación en la alfombra roja - Chilevisión

El influencer abrió el último capítulo de Primer Plano luciendo el mismo look que llevó al Copihue de Oro, donde aseguró haber sido impedido de ingresar al sector de prensa, calificando la situación como “discriminación”.

Este domingo, Danilo 21 dio inicio al nuevo capítulo de Primer Plano utilizando el mismo atuendo que llevó al Copihue de Oro, el cual se trataba de un look inspirado en la estética del reconocido diseñador estadounidense Thom Browne.

Junto al outfit, el tema de su polémica durante la premiación volvió a ponerse sobre la mesa.

"Lo discriminaron en el Copihue de Oro"

Hay que recordar que antes de que comenzara la ceremonia, el influencer afirmó que no lo dejaban ingresar al sector de prensa, algo que calificó como un acto de “discriminación”.

"A Danilo lo discriminaron en el Copihue de Oro, no pudo pasar por la alfombra roja, a pesar de que ganó”, señaló Julio César Rodríguez.

Pancha Merino también comentó la situación en tono de broma: “Mira cómo fuiste vestido. O sea, yo tampoco te dejo pasar”. A lo que Danilo respondió entre risas: “Viste, Pancha, por eso no te dan alcohol”.

