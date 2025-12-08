VIDEO | Wilma González anuncia embarazo con creativo video en redes: “Nuestro mejor beat” - Chilevisión

“¡Quédate hasta el final, porque vamos a mostrar nuestro mejor beat!!!”, fue la descripción con la cual acompañaron la tierna revelación.

Este domingo Wilma González y su pareja, Nicolás Seguel, compartieron una importante noticia y anunciaron que serán padres.

La pareja dio a conocer la noticia a través de una publicación en conjunto en sus redes sociales, donde mezclaron su pasión con la música con el importante anuncio.

En el reel, ambos aparecen frente a una mesa DJ, mezclando, bailando y jugando con los ritmos. En medio de la sesión, uno de los beats revela los latidos del bebé, un detalle sutil que terminó por confirmar la noticia.

“¡Quédate hasta el final, porque vamos a mostrar nuestro mejor beat!!!”, escribió Wilma en la descripción del video, invitando a los usuarios a descubrir el inesperado cierre.

