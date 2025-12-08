 VIDEO | Wilma González anuncia embarazo con creativo video en redes: “Nuestro mejor beat” - Chilevisión
Minuto a minuto
Tras días de búsqueda: Encuentran cuerpo de joven que desapareció tras salir a pescar en Los Ríos Alcalde Tomás Vodanovic debió ser hospitalizado: “Con fiebre alta y mucho dolor” VIDEO | Vendedor ambulante fue detenido en Lo Vásquez tras resistirse a control policial Mujer murió en medio de peregrinación hacia el Santuario de Lo Vásquez VIDEO | Miles de ciclistas en ruta a Lo Vásquez generaron masivo atochamiento
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/12/2025 09:17

VIDEO | Wilma González anuncia embarazo con creativo video en redes: “Nuestro mejor beat”

“¡Quédate hasta el final, porque vamos a mostrar nuestro mejor beat!!!”, fue la descripción con la cual acompañaron la tierna revelación.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo Wilma González y su pareja, Nicolás Seguel, compartieron una importante noticia y anunciaron que serán padres.

La pareja dio a conocer la noticia a través de una publicación en conjunto en sus redes sociales, donde mezclaron su pasión con la música con el importante anuncio.

En el reel, ambos aparecen frente a una mesa DJ, mezclando, bailando y jugando con los ritmos. En medio de la sesión, uno de los beats revela los latidos del bebé, un detalle sutil que terminó por confirmar la noticia.

“¡Quédate hasta el final, porque vamos a mostrar nuestro mejor beat!!!”, escribió Wilma en la descripción del video, invitando a los usuarios a descubrir el inesperado cierre.

Mira el video a continuación:

 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Subsidio de Arriendo: Revisa los requisitos clave para postular al beneficio estatal

Lo último

Lo más visto

Mujer murió en medio de peregrinación hacia el Santuario de Lo Vásquez

Esto ocurrió en medio la tradicional peregrinación al Santuario de Lo Vásquez, la cual convoca a más de un millón de fieles en la región de Valparaíso.

08/12/2025

Alcalde Tomás Vodanovic debió ser hospitalizado: “Con fiebre alta y mucho dolor”

El edil de Maipú se encuentra hospitalizado tras una infección en las amígdalas, por lo que actualizó su estado de salud a través de sus redes sociales.

08/12/2025

Terremoto 7.6 enciende alarmas de tsunami en las costas de Japón

Desde el SHOA indicaron que las características del sismo magnitud 7.6 en Japón no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami para las costas de Chile.

08/12/2025

VIDEO | Hasta con botella en mano: Viralizan pelea de influencers en gala de Iván Martínez

Los hechos se registraron mientras se desarrollaba la "Gala Épica" del podcast Influencers Callejeros

08/12/2025