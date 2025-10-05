 “Me salvó el casco”: Wilma González sufrió grave accidente y mostró las secuelas - Chilevisión
Minuto a minuto
“Era como una metralleta”: Revelan más detalles de ataque a disparos contra joven embarazada Inician investigación contra dos carabineros en Paillaco: Los pillaron durmiendo dentro de patrulla Encuesta Criteria: Así cambiaron las preferencias presidenciales durante el último mes Incendio forestal en Monte Patria: Hay tres viviendas afectadas y se mantiene alerta roja Conductor ebrio provocó fatal accidente en Villa Alemana: Hay 4 víctimas fatales
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/10/2025 11:04

“Me salvó el casco”: Wilma González sufrió grave accidente y mostró las secuelas

Si bien la exchica reality no entregó detalles de cómo se produjo el accidente, sí le comunicó a sus seguidores que se encuentra bien y que su recuperación ha sido rápida.

Publicado por CHV Noticias

Wilma González preocupó a sus seguidores tras dar a conocer que sufrió un accidente vial. Y es que la exchica reality mostró a través de sus redes sociales las heridas que le quedaron en sus manos y piernas, además de las vendas y parches en distintas partes de su cuerpo.

"Accidente feo, me salvó el casco", escribió la modelo junto a los registros del accidente.

Si bien González no dio detalles de cómo ocurrió del suceso, luego de un rato reveló que tras tomarse radiografías, los médicos descartaron cualquier tipo de fractura.

"Sirve como recordatorio"

"Estoy bien (…) menos mal que llevaba un buen casco", indicó luego de un rato a través de historias de Instagram.

En esa línea, señaló que las únicas secuelas fueron: "Inflamación de tendones propias del golpe.Tengo que hacer un reposo relativo, deportes así de intensos no (puedo hacer)... esa es la peor parte".

"Este tipo de testimonios sirve como recordatorio para todos sobre la relevancia de las medidas de seguridad vial", continuó.
 
La modelo finalizó señalando que "estoy superbién, ha sido superrápida (la recuperación), fue feo el accidente (...) hay que tener mucho cuidado, menos mal que llevaba un buen casco".

Mira los registros a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Postulaciones al Subsidio de Arriendo inician este martes: Revisa los requisitos

Lo último

Lo más visto

“Lo que siempre soñé”: Vanesa Borghi reveló importante noticia familiar

La modelo anunció su embarazo a través de una sesión fotográfica, semanas después de haber revelado que se comprometió en matrimonio con Garcés, quien es padre de su primer hijo, Teo.

05/10/2025

“Me da vergüenza salir a la calle”: Mariela Montero acusó extorsión con fotos íntimas tras robo

La modelo se encontraba en la calle cuando una persona vestida como repartidor de comida condujo su motocicleta en dirección opuesta y le robó su teléfono.

05/10/2025

“Aún con 14 kilos extra”: Euge Lemos sacó aplausos tras blog que muestra su día 5 de postparto

La influencer de moda recibió mensajes relacionados a sus próximos looks ahora que se convirtió en madre de Alegra y ella contestó con un blog que fue ampliamente elogiado por sus seguidoras.

05/10/2025

VIDEO | Claudio Michaux sufrió impactante accidente en moto en plena carretera

El momento exacto del accidente quedó registrado gracias a un motociclista que iba detrás del comediante.

05/10/2025