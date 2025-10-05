“Me salvó el casco”: Wilma González sufrió grave accidente y mostró las secuelas - Chilevisión

Si bien la exchica reality no entregó detalles de cómo se produjo el accidente, sí le comunicó a sus seguidores que se encuentra bien y que su recuperación ha sido rápida.

Wilma González preocupó a sus seguidores tras dar a conocer que sufrió un accidente vial. Y es que la exchica reality mostró a través de sus redes sociales las heridas que le quedaron en sus manos y piernas, además de las vendas y parches en distintas partes de su cuerpo.

"Accidente feo, me salvó el casco", escribió la modelo junto a los registros del accidente.

Si bien González no dio detalles de cómo ocurrió del suceso, luego de un rato reveló que tras tomarse radiografías, los médicos descartaron cualquier tipo de fractura.

"Sirve como recordatorio"

"Estoy bien (…) menos mal que llevaba un buen casco", indicó luego de un rato a través de historias de Instagram.

En esa línea, señaló que las únicas secuelas fueron: "Inflamación de tendones propias del golpe.Tengo que hacer un reposo relativo, deportes así de intensos no (puedo hacer)... esa es la peor parte".