“Nunca me tocó un pelo...”: Hijo de Jorge Tocornal reaparece para limpiar imagen de su padre - Chilevisión

El hijo del fallecido exejecutivo bancario habló públicamente y explicó los motivos que lo llevaron a acusar "falsamente" de agresión sexual a su padre cuando tenía diez años.

Jorge Tocornal Pesce (22) reapareció públicamente con el objetivo de limpiar la imagen de su fallecido padre, a quien acusó de acoso sexual y fue condenado a más de diez años de cárcel por la justicia.

En una reciente entrevista con el Diario Financiero, Tocornal Pesce explicó las causas que lo habrían llevado a acusar "falsamente" al exsubgerente del Banco BBVA Jorge Tocornal Babra.

Lo anterior ocurre a dos semanas de que la Corte Suprema rechazara la revisión de la condena de su padre.

"Él siempre fue inocente, él nunca me tocó un pelo", afirmó el joven, quien anteriormente ya había desmentido sus testimonios frente a la justicia.

Jorge Tocornal Pesce se retracta y explica por qué acusó a su padre de acoso sexual

El actual estudiante de Ingeniería Comercial contó a DF que durante su infancia comenzó a escuchar conversaciones relacionadas con sexualidad en el colegio. "Por mi inmadurez, yo las repetía en mi casa".

En la misma línea señaló que, durante esa etapa, su mamá comenzó a volverse "una persona agresiva e intimidante". "Yo le tenía mucho miedo, por maltratos varios", confesó.

Tocornal Pesce recuerda que el conflicto se originó un día que su nana lo retó y amenazó tras escucharlo decir "palabras obscenas".

"Ahí por miedo dije 'mi papá'", confesó, agregando que su círculo cercano le hacía preguntas explícitas sobre supuestos abusos, y él solo respondía "sí a todo" sin dimensionar el alcance que tendría.

También reconoció que con el tiempo comenzó a mostrar una conducta sexualizada para "llamar la atención".

"Mi mamá empezó a sacar provecho de eso", indicó.

Finalmente, respecto al reencuentro y a la relación con su padre antes de que falleciera el pasado 28 de septiembre, Tocornal Pesce aseguró: "No puedo corregir el pasado porque ya fue, pero sí puedo corregir lo que viene. Y si hay una cosa que sé, es que voy a seguir luchando por la justicia de mi papá, porque él se lo merece".