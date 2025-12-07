 “Nunca me tocó un pelo...”: Hijo de Jorge Tocornal reaparece para limpiar imagen de su padre - Chilevisión
Minuto a minuto
Caída de "mafia china": Revelan estrategia de comisario de la PDI que fue clave en la investigación “Nunca me tocó un pelo...”: Hijo de Jorge Tocornal reaparece para limpiar imagen de su padre Mañalich sinceró “postura un poquito diferente” a su sector sobre inmigración: Esto fue lo que dijo Sismo sacudió a la zona central del país: Revisa su magnitud y epicentro Subprefecto de la PDI muere en grave choque en Villa Alemana: Su hijo de 4 años está grave
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/12/2025 19:08

“Nunca me tocó un pelo...”: Hijo de Jorge Tocornal reaparece para limpiar imagen de su padre

El hijo del fallecido exejecutivo bancario habló públicamente y explicó los motivos que lo llevaron a acusar "falsamente" de agresión sexual a su padre cuando tenía diez años.

Publicado por CHV Noticias

Jorge Tocornal Pesce (22) reapareció públicamente con el objetivo de limpiar la imagen de su fallecido padre, a quien acusó de acoso sexual y fue condenado a más de diez años de cárcel por la justicia

En una reciente entrevista con el Diario Financiero, Tocornal Pesce explicó las causas que lo habrían llevado a acusar "falsamente" al exsubgerente del Banco BBVA Jorge Tocornal Babra. 

Lo anterior ocurre a dos semanas de que la Corte Suprema rechazara la revisión de la condena de su padre. 

"Él siempre fue inocente, él nunca me tocó un pelo", afirmó el joven, quien anteriormente ya había desmentido sus testimonios frente a la justicia. 

Jorge Tocornal Pesce se retracta y explica por qué acusó a su padre de acoso sexual 

El actual estudiante de Ingeniería Comercial contó a DF que durante su infancia comenzó a escuchar conversaciones relacionadas con sexualidad en el colegio. "Por mi inmadurez, yo las repetía en mi casa". 

En la misma línea señaló que, durante esa etapa, su mamá comenzó a volverse "una persona agresiva e intimidante". "Yo le tenía mucho miedo, por maltratos varios", confesó. 

Tocornal Pesce recuerda que el conflicto se originó un día que su nana lo retó y amenazó tras escucharlo decir "palabras obscenas".

"Ahí por miedo dije 'mi papá'", confesó, agregando que su círculo cercano le hacía preguntas explícitas sobre supuestos abusos, y él solo respondía "sí a todo" sin dimensionar el alcance que tendría. 

También reconoció que con el tiempo comenzó a mostrar una conducta sexualizada para "llamar la atención".

"Mi mamá empezó a sacar provecho de eso", indicó. 

Finalmente, respecto al reencuentro y a la relación con su padre antes de que falleciera el pasado 28 de septiembre, Tocornal Pesce aseguró: "No puedo corregir el pasado porque ya fue, pero sí puedo corregir lo que viene. Y si hay una cosa que sé, es que voy a seguir luchando por la justicia de mi papá, porque él se lo merece". 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Subsidio de Arriendo: Revisa los requisitos clave para postular al beneficio estatal

Lo último

Lo más visto

FOTOS | “La única embarazada con calugas”: Emilia Dides sorprendió al mostrar avance de su embarazo

"Sigues con calugas... Explícame por favor", "¿vendrá con mancuernas ese bebé?", fueron algunos de los comentarios que recibió la exMiss Universo Chile.

07/12/2025

Sismo sacudió a la zona central del país: Revisa su magnitud y epicentro

De acuerdo al Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento se produjo a las 6:35 horas.

07/12/2025

Mañalich sinceró “postura un poquito diferente” a su sector sobre inmigración: Esto fue lo que dijo

El exministro de Salud dio una entrevista donde analizó el tono de las campañas presidenciales y comentó la diferencia que tiene con su sector político sobre el tema migratorio.

07/12/2025

Dueño de botillería mata a delincuente en medio de asalto en Colina: Otros dos escaparon heridos

Un asalto afectó a una botillería en Colina, donde al menos tres individuos armados intimidaron al dueño y su familia. En medio del robo, el comerciante utilizó su arma inscrita y abatió a uno de los involucrados, mientras los otros dos huyeron heridos.

07/12/2025