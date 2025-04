Daniela Aránguiz en picada contra Danilo 21 por rumores de romance con Luis Mateucci - Chilevisión

La ex chica reality se puso furiosa luego de enterarse de que, supuestamente, había pasado la noche con su ex pareja en su casa.

La panelista Daniela Aránguiz dio a conocer su gran enojo en redes sociales, luego de que el influencer de chismes, Danilo 21, confirmara su supuesta reconciliación con Luis Mateucci.

De acuerdo con el tiktoker, la ex chica reality y el argentino habrían pasado la noche juntos en su casa, situación que Daniela salió a desmentir inmediatamente.

Daniela Aránguiz arremete contra influencer por rumores falsos

"No sé qué es peor… Si las mentiras del señor 'Danisco' (Danilo) o la gente que le cree (…) Es súper heavy hacerse responsable o reproducir una noticia falsa que inventa una persona que ni siquiera es periodista, una persona que no trabaja en televisión y que se muere por ser conocido, por ser alguien", partió despotricando Aránguiz.

En este sentido, agregó: "(Danilo) es una persona que está siendo inteligente porque está consiguiendo lo que quiere". Sin embargo, aclaró que "es súper bueno hacerse un nombre cuando tú eres responsable y hablas con la verdad".

Asimismo, la panelista invitó a la gente a "ser conscientes o quizás averiguar antes de replicar una noticia de una persona que no es ni periodista, ni panelista y se muere por estar en televisión".

No obstante, recalcó lo frágil que podía ser difundir información falsa. "Ahora inventó, imagínense que es una tontera, que a mí me daría lo mismo porque soy una mujer soltera que me puedo quedar donde yo quiera, pero inventó que yo estaba volviendo con Luis y que dormí en la casa de él".

"Con Luis tengo la mejor de las ondas, lo quiero muchísimo (…) Eso les quería comentar, me da risa que tenga que responder estas estupideces, de verdad", volvió a aclarar Daniela con molestia.