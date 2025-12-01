 “Perdóname”: Alexander Israel se reunió con su madre en Primer Plano tras cinco años sin contacto - Chilevisión
01/12/2025 07:16

“Perdóname”: Alexander Israel se reunió con su madre en Primer Plano tras cinco años sin contacto

A una semana de su impactante testimonio de abandono y soledad en el programa de Chilevisión, el joven de 25 años vivió un anhelando reencuentro con su madre, luego de un lustro separados.

Publicado por CHV Noticias

Un emotivo reencuentro tuvo lugar la noche del domingo en Primer Plano, donde Alexander Israel, hijo de Mauricio Israel, se reunió con su madre, Magdalena Bobadilla, luego de 5 años separados.

El emotivo momento ocurre a una semana de que el joven de 25 años visitara por primera vez el estudio del programa. Ahí contó su cruda historia de abandono, problemas de salud y precariedad.

Tras el duro testimonio, Magdalena accedió a una entrevista y confirmó los dichos de su hijo, y además sumó nuevos antecedentes de la versión que él entregó la semana pasada.

Emotivo reencuentro entre Alexander Israel y su madre

Al término de la entrevista con Julio César Rodríguez, el animador hizo pasar a Alexander, quien también se encontraba detrás de cámara en el estudio. Acto seguido abrazó a su madre luego de 5 años sin contacto.

"Gracias hijo, perdóname", le dijo la mujer al oído, mientras se abrazaban. Luego, el propio joven explicó que el paso por el estudio representó una oportunidad de reconciliación para ambos.

"Ella ha venido el día de hoy a reconocer sus errores, a decir la verdad, respaldar lo que yo dije. Creo que todos estos años ha sufrido con mi ausencia. Tal como le di una oportunidad a mi papá para redimirse, mi mamá también la tiene que tener", expresó.

Junto con ello, Alexander transparentó su intención de reconstruir la relación con su madre, siempre que ambas partes reciban apoyo psicológico durante el proceso.

“Va a tener que haber un proceso de reparación psicológica, lo he conversado en terapia (…) voy a seguir adelante, y si a mi mamá la veo dispuesta, vamos a poder reconciliar ese vínculo”, sinceró.

Mira el momento a continuación:

