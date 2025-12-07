Incia el cierre total de la Ruta 68 por peregrinación a Lo Vásquez: Revisa acá los horarios - Chilevisión

Se espera que cerca de un millón de personas utilicen esta ruta principal y lleguen hasta el Santuario en el margen de la tradicional festividad religiosa.

Durante este fin de semana largo se desarrollará la tradicional peregrinación al Santuario de Lo Vásquez, en la que miles de personas emprenden una caminata de fe en honor a la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

Para este año se proyecta que cerca de un millón de creyentes participen de la festividad.

Debido a lo anterior es que, al igual que en años anteriores, las autoridades han tomado como medida preventiva la suspensión del tránsito vehicular a lo largo de toda la Ruta 68 entre la Región Metropolitana y la de Valparaíso.

A continuación te detallamos en qué horario y cuáles son los tramos donde se encontrará cerrada la ruta.

Cierre de la Ruta 68: Revisa los horarios y tramos

De acuerdo a lo informado por el Gobierno la Ruta 68 tendrá un cierre total en ambos sentidos en los siguientes horarios.

Inicio del corte (RM) : Domingo 7 de diciembre desde las 16:00 horas.

: Domingo 7 de diciembre desde las 16:00 horas. Inicio del corte (Valparaíso): Domingo 7 de diciembre desde las 17:00 horas.

Asimismo, esta volverá a estar operativa durante la mañana del día lunes:

Apertura de la ruta: Lunes 8 de diciembre a las 07:00 de la mañana.

Cabe destacar que durante el lunes 8, entre las 08:00 y las 00:00 horas, habrá un corte específico en el sector del Santuario Lo Vásquez para facilitar el estacionamiento seguro de vehículos.

Corte Ruta 68: Rutas alternativas para los conductores

Quienes deseen viajar entre Santiago y la Región de Valparaíso podrán utilizar las siguientes rutas alternativas: